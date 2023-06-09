Движение на тюменской объездной планируют сделать беспрерывным

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Как пояснили «Нашему Городу» в ГУС Тюменской области, рассматривается предложение по ликвидации левого поворота на пересечении объездной дороги с улице Аторемонтной — по аналогии с улицей Теплотехников.
«Сейчас мы изучаем данный вопрос, решаем, где установить вызывной светофорный объект для пешеходов, как пустить автобусные маршруты», — пояснили в ГУС ТО.
Одновременно с этим тюменские власти прорабатывают проект по строительству новой развязки в районе пересечения Воронинских горок и Объездной дороги.
Сроки реализации новых идей в ГУС ТО озвучить затруднились.
«У всех проектов сложная схема согласования и сложная комплексная работа, как со стороны области, так и города и ГИБДД», — отметили в ГУС.
Ранее «Наш Город» писал, что Главное управление строительства Тюменской области опубликовало доходы руководителей строительных учреждений региона за минувший год. Самые большие заработные платы в 2022 году получали директора государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации» Александр Фролов и Алексей Кучерявый.