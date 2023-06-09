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Движение на тюменской объездной планируют сделать беспрерывным

9 июня 2023, 05:09
Фото: 1MI

Тюменские власти хотят сделать движение по объездной беспрерывным

Тюменская объездная дорога может стать трассой с беспрерывным движением. Идею разделения автомобильных потоков в настоящее время прорабатывают областные, городские власти совместно с ГИБДД региона.
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Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в ГУС Тюменской области, рассматривается предложение по ликвидации левого поворота на пересечении объездной дороги с улице Аторемонтной — по аналогии с улицей Теплотехников.

«Сейчас мы изучаем данный вопрос, решаем, где установить вызывной светофорный объект для пешеходов, как пустить автобусные маршруты», — пояснили в ГУС ТО.

Одновременно с этим тюменские власти прорабатывают проект по строительству новой развязки в районе пересечения Воронинских горок и Объездной дороги.

Сроки реализации новых идей в ГУС ТО озвучить затруднились.

«У всех проектов сложная схема согласования и сложная комплексная работа, как со стороны области, так и города и ГИБДД», — отметили в ГУС.

Ранее «Наш Город» писал, что Главное управление строительства Тюменской области опубликовало доходы руководителей строительных учреждений региона за минувший год. Самые большие заработные платы в 2022 году получали директора государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации» Александр Фролов и Алексей Кучерявый.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Безопасность на дорогах#Строительство дорог#Главное управление строительства#Дороги#Тюменская область
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