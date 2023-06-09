Центр Тюмени перекрыли из-за реконструкции трубопровода

Комплекс работ, которые необходимо провести, масштабный. В первую очередь будут выполнены земляные работы и демонтаж средств организации движения, строительных железобетонных конструкций и существующих трубопроводов, произведено устройство песчаного и щебеночного основания и участка из монолитного железобетона.