Центр Тюмени перекрыли из-за реконструкции трубопровода

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Для проезда транспортных средств и общественного транспорта будут организованы временная схема и альтернативные маршруты.
Комплекс работ, которые необходимо провести, масштабный. В первую очередь будут выполнены земляные работы и демонтаж средств организации движения, строительных железобетонных конструкций и существующих трубопроводов, произведено устройство песчаного и щебеночного основания и участка из монолитного железобетона.
Завершающим этапом станет обратная засыпка трубопровода с послойным уплотнением песка и устройство 3-х слоев асфальтобетонного покрытия и восстановление средств организации движения.