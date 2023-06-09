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Центр Тюмени перекрыли из-за реконструкции трубопровода

9 июня 2023, 05:36
Фото: УСТЭК
К работам по реконструкции трубопровода в центре Тюмени приступила компания УСТЭК. Из-за ремонтных работ по улице Холодильной с сегодняшнего дня до 14 июня будет закрыт участок улицы Республики.
Сюжет
Тюмень
Фото: УСТЭК

Для проезда транспортных средств и общественного транспорта будут организованы временная схема и альтернативные маршруты.

Комплекс работ, которые необходимо провести, масштабный. В первую очередь будут выполнены земляные работы и демонтаж средств организации движения, строительных железобетонных конструкций и существующих трубопроводов, произведено устройство песчаного и щебеночного основания и участка из монолитного железобетона.

Завершающим этапом станет обратная засыпка трубопровода с послойным уплотнением песка и устройство 3-х слоев асфальтобетонного покрытия и восстановление средств организации движения.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Реконструкция#УСТЭК#Перекрытие#Тюмень#Тюменская область
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