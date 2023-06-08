Ямал отправит детей из Шебекино Белгородской области в лагеря на Черное море

Всего за лето Ямал направит на отдых более двух тысяч детей из ДНР и Белгородской области, а также более шести тысяч ребят из ЯНАО. Округ компенсирует затраты на трансфер, проживание и питание. Смены пройдут со 2 июня по 5 октября в лагерях Анапы, Сочи, Геленджика и Туапсинского района.