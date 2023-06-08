Ямал отправит детей из Шебекино Белгородской области в лагеря на Черное море

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Власти Ямала увеличили количество путевок в лагеря, которые расположены на Черноморском побережье. Этим летом отдохнуть там смогут 450 детей из приграничных районов Белгородской области. Для школьников Ямало-Ненецкого автономного округа и подшефного Волновахского района (ДНР) все путевки сохранятся.
Нашли возможность отправить вместе с ямальскими ребятами и детей из Шебекино, Грайворона, Валуйского, Белгородского и других районов в оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Дети Волновахи, как и в прошлом году, тоже поедут набираться сил на море, — сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Всего за лето Ямал направит на отдых более двух тысяч детей из ДНР и Белгородской области, а также более шести тысяч ребят из ЯНАО. Округ компенсирует затраты на трансфер, проживание и питание. Смены пройдут со 2 июня по 5 октября в лагерях Анапы, Сочи, Геленджика и Туапсинского района.