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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:34

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Ямал отправит детей из Шебекино Белгородской области в лагеря на Черное море

8 июня 2023, 12:27
Фото: Правительство ЯНАО
С ними отдохнут ребята из ЯНАО и Волновахского района.

Власти Ямала увеличили количество путевок в лагеря, которые расположены на Черноморском побережье. Этим летом отдохнуть там смогут 450 детей из приграничных районов Белгородской области. Для школьников Ямало-Ненецкого автономного округа и подшефного Волновахского района (ДНР) все путевки сохранятся.

Нашли возможность отправить вместе с ямальскими ребятами и детей из Шебекино, Грайворона, Валуйского, Белгородского и других районов в оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Дети Волновахи, как и в прошлом году, тоже поедут набираться сил на море, — сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Всего за лето Ямал направит на отдых более двух тысяч детей из ДНР и Белгородской области, а также более шести тысяч ребят из ЯНАО. Округ компенсирует затраты на трансфер, проживание и питание. Смены пройдут со 2 июня по 5 октября в лагерях Анапы, Сочи, Геленджика и Туапсинского района.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Детский лагерь#Черное море#Льготные путевки#Дмитрий Артюхов
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