Самосвал провалился в яму после ремонта дороги в Тюмени

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
В комментариях под постом местные жители удивились тому, как транспорт мог упасть в дыру на отремонтированной дороге. Правда, некоторые тюменцы сообщили, что дело вовсе не в яме, которой нет: просто у автомобиля отпало колесо.
О пострадавших и причинах ДТП офицциальной информации пока нет. Комментарии от пресс-службы ГИБДД по Тюменской области ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что на тюменской автотрассе автомобиль сбил косулю, после чего опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибли два человека.