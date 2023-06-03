nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Изображение материала

Самосвал провалился в яму после ремонта дороги в Тюмени

3 июня 2023, 15:38
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают, что на мосту самосвал провалился в яму

Грузовой автомобиль в микрорайоне Плеханово провалился в яму в асфальте, рассказали тюменцы в соцсетях.
Сюжет
ДТП

В комментариях под постом местные жители удивились тому, как транспорт мог упасть в дыру на отремонтированной дороге. Правда, некоторые тюменцы сообщили, что дело вовсе не в яме, которой нет: просто у автомобиля отпало колесо.

О пострадавших и причинах ДТП офицциальной информации пока нет. Комментарии от пресс-службы ГИБДД по Тюменской области ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что на тюменской автотрассе автомобиль сбил косулю, после чего опрокинулся в кювет. В результате ДТП погибли два человека.

Читайте также:
Два человека и косуля погибли прошедшей ночью в ДТП. Видео
#Елена Чебоксарова#ДТП#Самосвал#Дыра в асфальте#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
Из-за аномальной жары будут пробки на дорогах
Сегодня, 05:29
70-летняя тюменка стала преступницей. Она перевозила наркотики в рыбе
Сегодня, 03:41
«Он был веселым пареньком»: 38-летний тоболяк погиб в зоне СВО
Сегодня, 13:57
Житель Тюмени упал с 16 этажа и остался жив
Сегодня, 08:19
Температура +40 в тени: как тюменцы спасаются от жары?
Сегодня, 12:31