Два человека и косуля погибли прошедшей ночью в ДТП. Видео

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Updated Сегодня, 02:40
В аварии погибли пассажиры: 24 -летняя девушка и 31 -летний мужчина, жители села Аромашево. 22-летняя пассажирка с различными травмами доставлена в больницу. 25-летний водитель осмотрен врачами скорой помощи, от госпитализации отказался.
Животное погибло. Обстоятельства ДТП выясняются.
Движение на трассе не ограничено. В машине ехали жители села Аромашево: две сестры и два парня.
Ранее «Наш город» писал, что пятилетнюю девочку сбили на Червишевском тракте.