nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:27

Published Сегодня, 02:27

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

Изображение материала

Два человека и косуля погибли прошедшей ночью в ДТП. Видео

3 июня 2023, 02:27
Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека и косуля погибли прошедшей ночью в ДТП

Автомобиль «Чанган» сбил косулю на 26-м километре автодороги Голышманово-Аромашево в третьем часу ночи. От удара машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Сюжет
ДТП

В аварии погибли пассажиры: 24 -летняя девушка и 31 -летний мужчина, жители села Аромашево. 22-летняя пассажирка с различными травмами доставлена в больницу. 25-летний водитель осмотрен врачами скорой помощи, от госпитализации отказался.
Животное погибло. Обстоятельства ДТП выясняются.


Движение на трассе не ограничено. В машине ехали жители села Аромашево: две сестры и два парня.

Ранее «Наш город» писал, что пятилетнюю девочку сбили на Червишевском тракте.

Пятилетнюю девочку сбили на Червишевском тракте
Узнать подробнее
#Олеся Киреева#ДТП#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#Видео
Подпишитесь
«Оправдают избиение или ужесточат наказание?»: дело экипажа ГИБДД рассмотрят с нуля
Вчера, 06:58
«Мы с пассажиром стреляли друг в друга из бластеров». Тюменский таксист — о работе
Вчера, 09:32
Горит поле: новый пожар в Антипино около Тюмени, дым видно даже у ТЭЦ-2. Фото
Вчера, 11:34
Жителям Тюмени разрешили купаться только в шести водоемах. Список
Вчера, 06:25
Десятки электросамокатов перегородили пешеходные дорожки на Широтной. Фото
Вчера, 11:13
Где спастись от жары в Тюмени?
Вчера, 10:49