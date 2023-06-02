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Тюменские власти разработали инвестиционную карту

2 июня 2023, 08:16
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Инвестиционную карту региона создали в Тюменской области

Новая карта региона содержит информацию о наличии свободных площадок под бизнес-проекты.

Карта размещена на инвестиционном портале Тюменской области. На ней представлено около 400 объектов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Инвесторы смогут не только узнать про основные параметры каждого из них, такие, как площадь или стоимость аренды, но и получить информацию о налоговых льготах и дейсьвующих мерах поддержки.

Инвесткарта — один из элементов внедрения регионального инвестстандарта, который внедряют в текущем году в 44 субъектах страны. Среди них — Тюменская область.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти находятся в поиске инвестора для детского лагеря в Успенке.

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#Инвесторы#Бизнес#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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