Тюменские власти разработали инвестиционную карту

Карта размещена на инвестиционном портале Тюменской области. На ней представлено около 400 объектов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Инвесторы смогут не только узнать про основные параметры каждого из них, такие, как площадь или стоимость аренды, но и получить информацию о налоговых льготах и дейсьвующих мерах поддержки.