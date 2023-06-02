Тюменские власти разработали инвестиционную карту

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Карта размещена на инвестиционном портале Тюменской области. На ней представлено около 400 объектов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Инвесторы смогут не только узнать про основные параметры каждого из них, такие, как площадь или стоимость аренды, но и получить информацию о налоговых льготах и дейсьвующих мерах поддержки.
Инвесткарта — один из элементов внедрения регионального инвестстандарта, который внедряют в текущем году в 44 субъектах страны. Среди них — Тюменская область.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти находятся в поиске инвестора для детского лагеря в Успенке.