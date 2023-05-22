Водителя Kia, из ревности протаранившего жену в ДТП, отправили в СИЗО

44-летний Дмитрий Ш. намеренно врезался в автомобиль Lada Granta, в котором находилась его супруга и знакомый. В результате аварии 36-летний водитель отечественной легковушки и пассажирка погибли. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Его задержали на следующий день, в субботу.