Водителя Kia, из ревности протаранившего жену в ДТП, отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
44-летний Дмитрий Ш. намеренно врезался в автомобиль Lada Granta, в котором находилась его супруга и знакомый. В результате аварии 36-летний водитель отечественной легковушки и пассажирка погибли. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Его задержали на следующий день, в субботу.
Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла вследствие ссоры 44-летнего тюменца со своей супругой. Женщина попросила знакомого увезти ее от мужа. Когда они ехали по Камчатской, супруг на Kia Rio протаранил автомобиль. Водитель Lada Granta скончался на месте происшествия, женщина — спустя несколько часов.