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Водителя Kia, из ревности протаранившего жену в ДТП, отправили в СИЗО

22 мая 2023, 07:02
Фото: ГИБДД

Виновника смертельного ДТП на Камчатской отправили в СИЗО

Водителя Kia Rio, устроившего смертельную аварию утром в пятницу, 19 мая, на улице Камчатской и уехавшего с места происшествия, отправили в СИЗО до 18 июля. Такое решение вынес Ленинский районный суд.
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ДТП

44-летний Дмитрий Ш. намеренно врезался в автомобиль Lada Granta, в котором находилась его супруга и знакомый. В результате аварии 36-летний водитель отечественной легковушки и пассажирка погибли. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Его задержали на следующий день, в субботу.

Ранее «Наш Город» писал, что смертельная авария произошла вследствие ссоры 44-летнего тюменца со своей супругой. Женщина попросила знакомого увезти ее от мужа. Когда они ехали по Камчатской, супруг на Kia Rio протаранил автомобиль. Водитель Lada Granta скончался на месте происшествия, женщина — спустя несколько часов.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#СИЗО#Тюмень#Суд#Тюменская область
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