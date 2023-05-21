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Известны подробности смертельного ДТП на Камчатской. В аварии погибли двое

21 мая 2023, 09:53
Фото: ГИБДД

В сети появилось видео смертельного ДТП на Камчатской в Тюмени

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей на улице Камчатской утром в пятницу, 19 мая. В сети опубликовано видео с моментом смертельной аварии.
Сюжет
Тюмень
Видео: 72.ру

Как выяснилось, ДТП мог устроить муж девушки, ехавшей в отечественной легковушке. По словам источника, у девушки произошел конфликт с супругом. Она попросила знакомого ее увезти. Когда они ехали по Камчатской, невменяемый супруг на Kia Rio протаранил автомобиль.

«Затем он пересадил в свою машину супругу, бросил умирать водителя Lada Granta и уехал. Позже от полученных травмы она скончалась», — сообщил 72.RU источник.

Мужчина скрылся с места происшествия, но позже его нашли, об этом сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области. В настоящее время он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса России.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск — Горноправдинск в ДТП погиб 63-летний житель Хакасии. В его автомобиль врезался КамАЗ.

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