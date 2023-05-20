Сбежавшего с места смертельной аварии на Камчатской водителя Kia Rio нашли

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу утром на улице Камчатской рядом с домом № 185 произошло ДТП с участием Kia Rio и Lada Granta. Водитель иномарки врезался в отечественную легковушку. От удара Lada перевернулась после чего ударилась о стену здания. Водитель Lada погиб до приезда медиков. Виновник аварии на Kia Rio скрылся с места происшествия.