Сбежавшего с места смертельной аварии на Камчатской водителя Kia Rio нашли

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Как сообщили «Нашему Городу» в УМВД России по Тюменской области, благодаря оперативно-розыскным действиям, была установлена личность водителя. Им оказался мужчина 1978 года рождения.
«В настоящее время он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы», — пояснили в УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу утром на улице Камчатской рядом с домом № 185 произошло ДТП с участием Kia Rio и Lada Granta. Водитель иномарки врезался в отечественную легковушку. От удара Lada перевернулась после чего ударилась о стену здания. Водитель Lada погиб до приезда медиков. Виновник аварии на Kia Rio скрылся с места происшествия.