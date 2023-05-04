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Пожар в селе Салаирка потушили. Видео

4 мая 2023, 01:48
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Четыре частных дома cгорели в селе Салаирка Тюменского района

Четыре частных дома загорелись вчера ночью в селе Салаирка Тюменского района по улице Новая. Вызов поступил в 02:46, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар на площади около 500 квадратных метров был локализован в 04:16. Спасатели эвакуировали 7 местных жителей.

На данный момент пожар ликвидирован. К его тушению были привлечены 126 человек и 46 единиц техники, из них от МЧС: 65 человек личного состава и 21 единица техники.

На месте пожара находятся Александр Моор и начальник главного управления регионального МЧС Артур Хачатрян.

Ранее «Наш город» писал, что огонь от ландшафтного пожара перешёл в село Салаирка.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Видео: Информационный центр правительства Тюменской области
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