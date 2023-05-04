Пожар в селе Салаирка потушили. Видео

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Пожар на площади около 500 квадратных метров был локализован в 04:16. Спасатели эвакуировали 7 местных жителей.
На данный момент пожар ликвидирован. К его тушению были привлечены 126 человек и 46 единиц техники, из них от МЧС: 65 человек личного состава и 21 единица техники.
На месте пожара находятся Александр Моор и начальник главного управления регионального МЧС Артур Хачатрян.
Ранее «Наш город» писал, что огонь от ландшафтного пожара перешёл в село Салаирка.