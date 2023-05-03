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В Тюмени за 120 миллионов рублей продают известный фитнес-клуб

3 мая 2023, 05:16
Фото: ФэнсиФитнес - фитнес-клуб в Тюмени/VK

В Тюмени за 120 миллионов рублей выставили на продажу фитнес-клуб

В Тюмени на продажу за 120 миллионов рублей выставили фитнес-клуб. Спортивный центр площадью более 850 квадратных метров находится в Заречном микрорайоне.
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Тюмень

В объявлении, опубликованном на портале Авито, указано, что заведение полностью укомплектовано необходимым оборудованием. В помещении расположены общий тренажерный зал, залы групповых занятий, фуд-зона, зона для кардиотренировок, детская зона, сауна, душевые кабины, солярий, раздевалки.

Отмечено, что рядом с фитнес-центром находятся торговые и офисные центры, банки, магазины.

Согласно данным 2 ГИС, на продажу выставлен фитнес-клуб «ФэнсиФитнес».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подготовили список районов, в которых продают самые дорогие и самые дешевые квартиры. В число первых вошли исторический центр и Заречный микрорайон.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Фитнес-центр#Фитнес#Тюмень#Тюменская область
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