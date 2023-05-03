В Тюмени за 120 миллионов рублей продают известный фитнес-клуб

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В объявлении, опубликованном на портале Авито, указано, что заведение полностью укомплектовано необходимым оборудованием. В помещении расположены общий тренажерный зал, залы групповых занятий, фуд-зона, зона для кардиотренировок, детская зона, сауна, душевые кабины, солярий, раздевалки.
Отмечено, что рядом с фитнес-центром находятся торговые и офисные центры, банки, магазины.
Согласно данным 2 ГИС, на продажу выставлен фитнес-клуб «ФэнсиФитнес».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подготовили список районов, в которых продают самые дорогие и самые дешевые квартиры. В число первых вошли исторический центр и Заречный микрорайон.