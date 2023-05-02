Тюменцам назвали районы с самыми дешевыми квартирами

На первичном рынке удельная цена за месяц выросла на 0,41%, составив 111 тысяч 600 рублей за квадратный метр. Наиболее дорогие новостройки продают в историческом центре, Заречном микрорайоне и в районе Драмтеатра — стоимость квадрата здесь составляет от 136,6 (Драмтеатр) тысяч до 215 тысяч рублей (исторический центр).