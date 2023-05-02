Тюменцам назвали районы с самыми дешевыми квартирами

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
По информации экспертов рынка недвижимости, объем выставленных на продажу квартир увеличился на 589 квартир на вторичном рынке и на 2,6 тысячи — на первичном.
На первичном рынке удельная цена за месяц выросла на 0,41%, составив 111 тысяч 600 рублей за квадратный метр. Наиболее дорогие новостройки продают в историческом центре, Заречном микрорайоне и в районе Драмтеатра — стоимость квадрата здесь составляет от 136,6 (Драмтеатр) тысяч до 215 тысяч рублей (исторический центр).
Самые дешевые — на Лесобазе (88 тысяч 253 рублей за квадратный метр), в Ембаево (92 тысячи 783 рубля за «квадрат») и в Дербышах (93 тысяч 313 рублей).
Что касается вторичного рынка, то за месяц цены на квартиры увеличилась на 0,7% — до 107,3 тысяч рублей. Наиболее дорогое жилье в Заречном микрорайоне (121,2 тысячи рублей), Ожогина (136 тысяч рублей) и Европейском микрорайоне (136,4 тысячи рублей за квадратный метр).
Наиболее дешевые квартиры выставлены на продажу на Лесобазе, в Восточном микрорайоне и на Бабарынке — стоимость квадратного метра составляет от 89,2 до 96,2 тысяч рублей за «квадрат», пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 135 миллионов рублей выставили ресторанный комплекс с пивным баром и семейным кафе в Восточном административном округе.