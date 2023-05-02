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Загорелось поле около школы микрорайона «Восточный-2» в Тюмени. Видео

2 мая 2023, 13:19
Фото: МЧС
По данным тг-канала «Темы Тюмени» в областной столице 2 мая загорелось поле у школы в микрорайоне «Восточный-2». Местные жители вызвали спасаталей МЧС.
Видео: Скрин Темы Тюмени

Пострадавших нет, загорелась сухая трава около улицы Энергостроителей, 22. 

«Наш подписчик сообщает о возгорании у второго корпуса 63 школы по адресу улица Широтная, 181а. Подробности уточняются», - отметили в тг-канале «Темы Тюмени».

С начала мая «Наш город» сообщал о двух пожарах около Тюмени. Сегодня в районе деревни Быкова загорелась сухая трава на площади 45 га. На данный момент спасатели контролируют ситуацию в этом районе, ущерб небольшой.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Видео#Видео
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