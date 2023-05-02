Загорелось поле около школы микрорайона «Восточный-2» в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Пострадавших нет, загорелась сухая трава около улицы Энергостроителей, 22.
«Наш подписчик сообщает о возгорании у второго корпуса 63 школы по адресу улица Широтная, 181а. Подробности уточняются», - отметили в тг-канале «Темы Тюмени».
С начала мая «Наш город» сообщал о двух пожарах около Тюмени. Сегодня в районе деревни Быкова загорелась сухая трава на площади 45 га. На данный момент спасатели контролируют ситуацию в этом районе, ущерб небольшой.