Около Тюмени тушат ландшафтный пожар. Фото

В настоящий момент число пожаров в Тюменской области увеличилось из-за сухой и тёплой погоды. Ранее «Наш город» сообщал, что дорожные рабочие убирали траву, сухие ветки, листья на откосах моста по улице Пермякова. Местные жители опасаются пожара.