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Около Тюмени тушат ландшафтный пожар. Фото

2 мая 2023, 10:31
Фото: Скрин видео МЧС

Новый ландшафтный пожар произошел около Тюмени. Фото

В районе деревни Быкова (около Тюмени) спасатели МЧС тушат ландшафтный пожар По данным ведомства, на месте работают 24 человека личного состава.
«02 мая 2023 года в первом часу дня поступило сообщение о пожаре сухой травы и растительности в районе д. Быкова (г. Тюмень). Площадь ландшафтного пожара составляет около 45 га», - сообщили в МЧС по Тюменской области.

В настоящий момент число пожаров в Тюменской области увеличилось из-за сухой и тёплой погоды. Ранее «Наш город» сообщал, что дорожные рабочие убирали траву, сухие ветки, листья на откосах моста по улице Пермякова. Местные жители опасаются пожара.

Жители на Пермякова боятся пожара из-за сухой травы
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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа
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