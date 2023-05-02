Около Тюмени тушат ландшафтный пожар. Фото

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
«02 мая 2023 года в первом часу дня поступило сообщение о пожаре сухой травы и растительности в районе д. Быкова (г. Тюмень). Площадь ландшафтного пожара составляет около 45 га», - сообщили в МЧС по Тюменской области.
В настоящий момент число пожаров в Тюменской области увеличилось из-за сухой и тёплой погоды. Ранее «Наш город» сообщал, что дорожные рабочие убирали траву, сухие ветки, листья на откосах моста по улице Пермякова. Местные жители опасаются пожара.