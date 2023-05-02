Крупный ландшафтный пожар в районе Лесобазы в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Пока о пострадавших и ущербе ничего не сообщается. Очевидцы отмечают, что пожар довольно крупный.
Сегодня «Наш город» сообщал о двух ландшафтных пожарах около Тюмени. Загорелся сухостой в «Восточном-2» (возле школы), в районе деревни Быкова спасатели тушили поле в 45 га.
Ранее «Наш город» сообщал, что скоро в Тюмени температура воздуха поднимется до + 25 градусов, а скорость ветра увеличится до 14 м/с. Подобная погода способствует очень быстрому распространению пламени.