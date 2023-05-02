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Крупный ландшафтный пожар в районе Лесобазы в Тюмени. Видео

2 мая 2023, 17:23
Фото: nashgorod.ru

В районе Лесобазы отмечен крупный ландшафтный пожар. Видео

В восточной части областной столицы горит сухая трава. По данным «Нашего города», огонь видно в районе объездной дороги на Лесобазе.
Видео: nashgorod.ru

Пока о пострадавших и ущербе ничего не сообщается. Очевидцы отмечают, что пожар довольно крупный.

Сегодня «Наш город» сообщал о двух ландшафтных пожарах около Тюмени. Загорелся сухостой в «Восточном-2» (возле школы), в районе деревни Быкова спасатели тушили поле в 45 га.

Ранее «Наш город» сообщал, что скоро в Тюмени температура воздуха поднимется до + 25 градусов, а скорость ветра увеличится до 14 м/с. Подобная погода способствует очень быстрому распространению пламени.

Загорелось поле около школы микрорайона «Восточный-2» в Тюмени. Видео
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#Пожар#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени#Александр Мязин#Видео
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