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Тюменец выкинул кошку из окна 5 этажа дома на Тульской

27 апреля 2023, 04:37
Фото: 1MI
На улице Тульской в Тюмени появился живодер, он выкинул кошку из окна 5 этажа

На улице Тульской в Тюмени появился живодер, он выкинул кошку из окна 5 этажа

Черную кошку местный житель выбросил с высоты более 20 метров. К животному подбежали очевидцы, первое время кошка не двигалась.

О случившемся сообщает семейная пара, которая вчера вечером отдыхала в сквере Славянском.

«Из дома 8 на улице Тульской кто-то вышвырнул с пятого этажа чёрную кошку. Двое мужчин и мой муж сразу побежали туда, чтобы убедиться, что это точно не пакет выброшенный. К сожалению не пакет. Подошли, хотели помочь, звук удара об асфальт был очень звонкий, потрогали еë, чтобы понять живая ли, секунд 15 животное неподвижно лежало, но потом, видимо на адреналине, вся кривая-косая кошка убежала», — рассказывает женщина.

Поймать и осмотреть кошку не смогли, она быстро скрылась. «Наш город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области, чтобы узнать, будут ли ведомством приняты меры по выявлению преступления и привлечения нарушителя к наказанию.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что кошка устроила пожар в тюменском селе.

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