Тюменец выкинул кошку из окна 5 этажа дома на Тульской

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
О случившемся сообщает семейная пара, которая вчера вечером отдыхала в сквере Славянском.
«Из дома 8 на улице Тульской кто-то вышвырнул с пятого этажа чёрную кошку. Двое мужчин и мой муж сразу побежали туда, чтобы убедиться, что это точно не пакет выброшенный. К сожалению не пакет. Подошли, хотели помочь, звук удара об асфальт был очень звонкий, потрогали еë, чтобы понять живая ли, секунд 15 животное неподвижно лежало, но потом, видимо на адреналине, вся кривая-косая кошка убежала», — рассказывает женщина.
Поймать и осмотреть кошку не смогли, она быстро скрылась. «Наш город» отправил запрос в УМВД по Тюменской области, чтобы узнать, будут ли ведомством приняты меры по выявлению преступления и привлечения нарушителя к наказанию.