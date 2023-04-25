В тюменском микрорайоне Березняковский новую школу откроют в 2025 году

Компания АО «Тюменьтел» работает на территории Тюменской области более 20 лет. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых помещений. В 2021 году выручка компании составила 3,4 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 42% — до 411,6 миллионов рублей.