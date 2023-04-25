В тюменском микрорайоне Березняковский новую школу откроют в 2025 году

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Общеобразовательное учреждение на более чем на 1100 мест возведут к июлю 2025 года по поручению губернатора Тюменской области.
Новая школа будет построена по типовому проекту. Площадь четырехэтажного здания составит порядка 21 тысячи квадратных метров. В школе расположатся столовая на 550 посадочных мест, два спортзала с раздевалками и душевыми комнатами, актовый зал, телестудия, гончаркая мастерская и т. д.
На территории школы расположатся площадки для спорта — от мини-футбола до настольного тенниса, зоны отдыха.
Компания АО «Тюменьтел» работает на территории Тюменской области более 20 лет. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых помещений. В 2021 году выручка компании составила 3,4 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 42% — до 411,6 миллионов рублей.
Директором «Тюменьтел» является Абрам Овеян — Почетный консул Республики Армения в Тюмени, глава «Союза Армян Тюменской области», вице-президент федерации дзюдо и самбо». Овеян входит в сотню самых влиятельных людей Тюменской области и располагается на 68 месте в рейтинге.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени снесут здание школы № 2 по улице Красных Зорь, 39. На этом месте возведут новое учебное заведение.