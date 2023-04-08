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Старую тюменскую школу № 2 скоро снесут

8 апреля 2023, 16:44
Фото: 1MI

В Тюмени демонтируют здание общеобразовательного учреждения по улице Красных зорь

В 2023 году собираются снести здание школы № 2 по улице Красных Зорь, 39, построенное 80 лет назад. Информация об этом появилась в документах на сайте Госзакупок: начальная цена предмета аукциона — 74 778 790 рублей.

Как следует из размещённой на портале документации, на строительство нового образовательного учреждения выделят более полутора миллиарда рублей. Работы по монтажу обойдутся в 164 млн рублей, прочие работы, в том числе закупка оборудования, — в 260 млн рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти расторгли с подрядчиком контракт на снос долгостроя в центре Тюмени из-за нарушения исполнения сроков договора.

 

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#Елена Чебоксарова#Школа#Снос домов#Аукцион#Центральный административный округ#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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