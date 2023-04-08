Старую тюменскую школу № 2 скоро снесут

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Как следует из размещённой на портале документации, на строительство нового образовательного учреждения выделят более полутора миллиарда рублей. Работы по монтажу обойдутся в 164 млн рублей, прочие работы, в том числе закупка оборудования, — в 260 млн рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти расторгли с подрядчиком контракт на снос долгостроя в центре Тюмени из-за нарушения исполнения сроков договора.