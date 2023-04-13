События 2022 года существенно повлияли на все сферы жизни, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Пока одни теряли рычаги влияний, другие активно их перенимали, подстраиваясь под условия времени и находя в них собственную выгоду. «Наш город» сформировал экспертный состав, в который вошли политики, бизнесмены, общественники, представители правоохранительных органов и другие люди чье мнение в регионе имеет вес.
Результаты оценок, выставленные каждому из участников рейтинга, помогли понять, кто сейчас у руля, а кто утратил возможность оказывать влияние на жизнь Тюменской области.
«ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
Лидер рейтинга влиятельных людей региона вполне ожидаем, несмотря на то, что срок полномочий Моора подходит к концу. Его реакции на попадание в санкционные списки расходились на цитаты, политик даже вошел в ТОП-20 губернаторов-блогеров. Его влияние высоко оценили, несмотря на провал со строительством студенческого кампуса.
Но стикеры с лицом политика, звание руководителя местного оперативного штаба по вопросам безопасности, многочисленные видеоролики о поддержке тюменских мобилизованных с личным присутствием в местах их расположения, добавили Моору баллов и укрепили его на лидирующей позиции.
Делегация из Москвы, прибывшая в Тюмень с проверкой не пошатнула влияния главного прокурора региона, а скорее укрепила. В 2022 году прокуроры обозначили властям ряд крупных проблем, которые не решаются годами - нехватка маневренного фонда, нарушения сроков расселения аварийного жилья и коррупция. Последнее помогает Московских оказывать существенное влияние даже на самых крупных политиков.
Его должность в регионе считается “несчастливой” - за последние 20 лет на ней сменилось четыре руководителя, причем покидали они это место с шумом - судебные дела, коррупция, трагедии и травмы. В этом году ходили слухи, что из-за травмы головы, полученной 23 февраля Коломиец может уйти на пенсию. Сообщалось, что мужчина упал и получил сильный удар, обстоятельства не разглашались, Однако он до сих пор при своей должности и по мнению наших экспертов вполне достоин места в тройке самых влиятельных людей Тюменской области.
Едва не попал на пьедестал нашего рейтинга Руслан Кухарук, который в этом году занял должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Решение было принято на IV съезде ВАРМСУ в Нижнем Новгороде. Вдобавок Кухарук занял четвертое место в национальном рейтинге глав российских городов, как и в нашем ТОПе. За мэром Тюмени руководство городским отделением “Единой России” и перспектива стать губернатором. Обычно перестановки во власти в Тюменской области происходят по такой схеме.
Санкции и проблемы с поставками, в результате которых регион сделал мощный уклон на развитие АПК сыграло Чейметову на руку. Ведь он также возглавляет: территориальную комиссию по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей, областную эвакуационную комиссию, территориальный рыбохозяйственный совет Тюменской области, чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию в Тюменской области и научно-технический Совет при Департаменте АПК Тюменской области. Все должности в совокупности и дали ему пятое место в рейтинге влиятельных.
Белявский в 2022 году сменил кресло директора департамента по общественным связям, коммуникации и молодежной политике на более престижное - заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике. На плечи молодого политика легли обязанности Сарычева, что и позволило ему занять строчку повыше в ТОПе влиятельных.
Несмотря на громкий скандал с делом Виталия Бережного, которого так и не смогли закрыть из-за множественных нарушений и слитыми в сеть материалами следственных действий, Кубляков оказался в верхней части рейтинга влиятельных. Стоит отметить, что из всех руководителей представителей правоохранительных органов он является самым незаметным, его фамилия редко мелькает в СМИ.
В этом году Руссу шокировал общественность отказом от мандата депутата. Но учитывая, что его компания “Мостострой-11” в этом году отправилась восстанавливать Крымский мост, чем серьезно расширила свои полномочия, его уход выглядит закономерным. Да и сам депутат сообщил, что объемы работ его строительной фирмы растут и он попросту не успевает заниматься депутатской работой. Однако тесные связи в политической сфере и обороты его организации говорят о том, что восьмую строчку ТОПа влиятельных он занимает заслуженно.
Активные и смелые высказывания депутата вкупе со скандальным прошлым помогли Пискайкину попасть в десятку самых влиятельных людей региона. В этом году он поддержал жителей Зареки, которые протестовали против проведения КРТ - сноса домов ради строительства многоквартирников и студенческого кампуса. Пискайкин помог им наладить связи с местными властями и сохранить свои дома.
«По наследству» Артюхов перешел в заместители Фуата Сайфитдинова после смерти предыдущего спикеры областной Думы Сергея Корепанова. Политик отличается особой молчаливостью, но все в регионе знают, что за ней кроется авторитетное мнение, которое высказывается в более узких кругах.
Первая женщина в нашем рейтинге забралась достаточно высоко. Ей удалось стать заместителем Александра Моора в оперативном штабе по вопросам безопасности, а потому ее фамилия часто мелькала в СМИ, когда речь шла о частичной мобилизации и поставках оборудования для тех, кто ушел в зону боевых действий. Вероятно по этой причине ее так высоко оценили коллеги и представители других ведомств и сфер жизни.
Попадание в ТОП Куличкова обусловлено частичной мобилизацией. Несмотря на многочисленные жалобы и десятки мужчин, которых вернули домой из-за негодности к службе, после призыва комиссар смог сохранить лицо перед властями региона, что и обеспечило ему 12-е место в нашем рейтинге.
В 2022 году Сарычев оставил политическую деятельность и покинул должность вице-губернатора, где отвечал за внутреннюю политику и взаимодействие с силовиками. Однако знающие понимают, что и на посту, занимаемом в “СИБУРе”, он по-прежнему имеет крепкие связи с правительством и его мнение продолжает учитываться.
Миневцев с должности анестезиолога-реаниматолога, заместителя главного врача по социально-экономическим вопросам вырос до главного врача Тюменской областной клинической больницы, после чего стал депутатом Тюменской городской Думы V созыва по одномандатному избирательному округу № 10. А в 2018 году его назначили на должность регионального уполномоченного по правам человека. Учитывая значительный рост и солидную должность, эту персону можно считать недооцененной.
Бывший депутат городской Думы, владелец бренда “Брусника”, известного даже за пределами региона. Его компания входит в число лидеров жилищного строительства в Тюмени. Благодаря своему бизнесу он ранее возглавил ТОП богатейших людей региона, а в совокупности со связями в тюменском правительстве, смог занять 15 строчку в рейтинге влиятельных.
В августе 2007 года Грамотин стал директором департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. С января 2017 года – директором департамента по спорту Тюменской области. С апреля 2018 года – директором департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. С октября 2020 года - директор департамента социального развития Тюменской области. Стремительный рост карьеры и выгодные знакомства помогли Грамотину занять 16-е место рейтинга.
Первый представитель судебной сферы в нашем рейтинге едва вошел во второй десяток. Власть судей всегда считалась особой. Но в этом году отмечалось сокращение доходов сотрудников этой сферы, что могло повлиять и на влиятельность самого значимого ее представителя.
Своему месту в рейтинге Машуков также обязан санкциям и упору на развитие местного предпринимательства в регионе. После того, как губернатор в своем послании поставил перед властями задачу по поддержке предпринимательства и развития бренда каждого субъекта, позиция Машукова вполне объяснима.
Пожары, окутавшие Тюменскую область в 2022 году, активизировали работу женщины. В связи с напряженной обстановкой Есипова стала активно раздавать предостережение крупным компаниям, нарушающим условия особого противопожарного режима. Вероятно эта власть и позволила женщине стать 19-й в рейтинге влиятельных.
Женщина также является руководителем Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, что необычно учитывая ранговость двух должностей Теплоуховой. Но учитывая, что ранее, когда Александр Моор еще был главой города, Теплоухова также была его заместителем, статус женщины выглядит закономерным.
Мужчина получил должность в этом году. В торжественной обстановке Зябко представили Александру Моору в здании правительства Тюменской области. Известно, что Владимир Зябко служит в таможенных органах уже более 20 лет — с 2001 года. До перехода на эту должность, мужчина работал первым заместителем начальника Уральской электронной таможни.
В 2022 году Бондарчук заметно поднялся по карьерной лестнице. Ранее он числился на должности Ялуторовского межрайонного прокурора, но в ноябре его повысили до прокурора Тюмени. Вместе с ростом полномочий выросло и влияние силовика.
Один из влиятельнейших бизнесменов, активно участвующий в развитии корпорации. В прошлом году он приезжал в Тюмень, чтобы лично поучаствовать в презентации новых проектов.
Его кандидатуру на пост главы областной Думы рекомендовал Александр Моор, после того как бывший спикер Думы Сергей Корепанов скончался летом 2022 года. Депутаты проголосовали за его назначение единогласно. Такой мощный подъем на значимую должность не оставляет сомнений в связях Сайфитдинова и оказываемого на регион влияния, однако эксперты почему-то оценили его заместителя значительно выше.
В 2022 году тюменские депутаты наградили бизнесмена Владимира Шевчик наградой за заслуги перед Тюменью. Предпринимателю был вручен нагрудный знак. Отличился он и на предпринимательском поприще, несмотря на пандемию и прочие вызовы современности, доходы его компаний растут.
Карьеру начал с работы учеником автослесаря. Постепенно дослужился до генерального директора. Руководил дилерами таких известных марок как GM, АвтоВАЗ, BMW, Honda. Он занимался поставкой и обслуживанием оборудования и сельхозтехники для предприятий Тюменской области. А позже выиграл конкурс на должность директора департамента.
Своим местом в рейтинге он обязан успешной карьере в нефтяной сфере. В июле 2009 года назначен первым заместителем генерального директора - главным инженером ТПП «Покачевнефтегаз».С декабря 2010 года руководил коллективом нефтяников ТПП «Когалымнефтегаз». С 2018 года - первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». По решению правления в марте 2019 года был назначен генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Зубарев - один из активных участников тюменского нефтегазового форума, редакция причисляет мужчину к нефтегазовому лобби на юге региона.
Руководит представительством правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации. По поручению губернатора Тюменской области взаимодействует с федеральными органами государственной власти.
Достаточно высокую позицию в ТОПе Мамонтовой подарило назначение на должность заместителя губернатора. Хотя и ранее она имела власть, учитывая кресло руководителя аппарата губернатора и ее былые должности в прокуратуре, таможне, арбитражном суде и администрации Тюмени.
Киселев также координирует и контролирует деятельность управления по делам архивов Тюменской области. Мужчина заработал за год больше главы администрации Тюмени. Однако это неудивительно, учитывая, что именно он распоряжается землями региона.
Сенатор в 2022 году получил замечание от комитета Госдумы по поводу предложенных им поправок к законопроекту «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он предлагал запретить иноагентам занимать должности в организациях с госучастием. Также он попал в санкционный список США и был объявлен в розыск спецслужбами Украины.
Пост главы Тобольска Афанасьев занял в 2019 году. Но его карьера не обходится без проколов. Так в 2022 году прокуратура вынесла ему представление после проверки по факту неэффективности использования бюджетных средств в ходе благоустройства Базарной площади и улицы Мира в Тобольске. Но несмотря на это, эксперты достаточно высоко оценили кандидата, подарив ему 32 место.
Разгребая последствия пандемии и частые вспышки ОРВИ, Наталья Логинова обрела большее влияние и заняла 33-ю строчку нашего рейтинга. Несмотря на то, что пандемия коронавируса идет на спад, режим повышенной готовности сохраняется, что позволяет департаменту и его руководителю диктовать условия существования, как жителей области, так и бизнеса региона.
Основное влияния мужчине дает его членство в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. А учитывая, что даже прокуратура в 2022 году доложила о росте коррупции и задержаниях крупных чиновников, с мнением политика в регионе приходится считаться.
С 2010 года по сентябрь 2018 год занимал должность заместителя губернатора Тюменской области. Во главе городской Думы Заболотный встал в октябре 2018 году. Политик смело высказывается по самым острым вопросам и часто мелькает, как в региональных, так и в федеральных СМИ.
Супруга Владимира Шевчика, который занял 11-е место в рейтинге самых богатых людей региона, активно занимается местным отделением “Союза женщин России” и регулярно проводит мероприятия по просвещению женщин, приглашая в регион специалистов со всех уголков России. Имея достаточно плотный график и значимую позицию в областной Думе, она стала третьей женщиной, попавшей в ТОП.влиятельных.
В годовом плане проверок у Роскомнадзора числятся крупнейшие организации региона, вроде “Сургутнефтегазбанка” или “Сургут добыча Ноябрьск”. Роскомнадзор регулярно посещает организации, обеспечивающие различные сферы жизни региона, что позволяет его руководителю оказывать влияние на обширный перечень организаций и направлений деятельности.
Гуржеев неоднократно поощрялся почетными грамотами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В 2016 году попал на Доску почета Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. После того, как Тюменская область начала “славиться” лесными пожарами и нарушениями в сфере защиты природы, в виде многчисленных незаконный вырубок деревьев и уничтожению краснокнижных рыб, Гуржеев активизировал работу, чем навел страх на представителей власти, сферы безопасности и предпринимательства.
Полномочия бывшего гендиректора Александровича Бронникова были прекращены в 2021 году в связи с выходом на пенсию, что позволило Исламову занять престижное место в компании и в рейтинге влиятельных.
Западно-Сибирское отделение Сбербанка входит в структуру Уральского банка Сбербанка. Сеть обслуживания включает 94 филиала банка, расположенных в Тюмени и на юге Тюменской области. В 2022 году наблюдался повышенный спрос на ипотечное кредитование: жители Тюменской области взяли 18 тысяч жилищных кредитов на 54 млрд рублей. По льготным ипотечным программам было выдано 38,7 млрд рублей, что на 61% больше, чем в 2021 году. Количество таких жилищных кредитов составило порядка 8 тысяч. В рамках кредитного страхования заёмщиков компанией «Сбербанк Страхования Жизни» было произведено 1700 выплат на сумму 184 млн рублей. Благодаря технологиям Сбера в прошлом году стала доступна безналичная оплата проезда в общественном транспорте Ишима, Тобольска и Заводоуковска. Также платежные терминалы автобусов в Тюмени подключили к платежной системе банка. В 2023 году банк совместно с органами власти продолжит внедрение продуктов и сервисов под потребности жителей региона.
Еще одна фигура рейтинга, плотно связанная с судебной системой. На должности председателя Огорельцев пробудет, как минимум, до 2026 года- до этого срока действуют полномочия, полученные им в 2020 году.
12 марта 2019 года Владимир Сысоев был назначен заместителем губернатора Тюменской области. На этой должности он курирует вопросы экономики, труда и занятости населения, информатизации, реализации национальных проектов и государственных программ. 25 июня 2021 года ушел с поста заместителя губернатора Тюменской области по собственному желанию. Фактически Сысоев продолжает курировать работу ЛДПР во всей тюменской “матрешке”, а в преддверии выборов губернатора области, его связи с правительством окажутся ключевыми для достижения результатов отделения партии.
До назначения в Тюменской области Кузьменко работал главным федеральным инспектором по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Учитывая такой послужной список и расположение всех ключевых персон УрФО, можно сказать, что Кузьменко остался недооцененным, заняв лишь 43 строчку.
Мужчина занимает 28 место во всероссийском рейтинге гендиректоров. За 2020 году его компания заработала 169 млрд рублей. Овечкин возглавляет ключевое подразделения Газпрома, которое наполняет федеральный бюджет налоговыми отчислениями. Мужчина является одной из ключевых фигур стратегии по сохранению технологического суверенитета.
Овчинников в этом году прибыл в Тюменскую область из Липецка. Ранее там он возглавлял местное УФСБ. Он занял место Игоря Николаева, которого перевели на работу в Свердловскую область, также на руководящую должность. Владимиру Овчинникову только предстоит завоевать авторитет среди тюменских элит. Пока же эксперты оценили новичка рейтинга недостаточно высоко.
В число депутатов гордумы мужчина вошел еще в 2018 году. В 2021 году чиновника назначили ректором ТюмГУ, повысив с должности проректора. Также Романчук является членом постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету города.
Рейтинг влиятельных не мог обойтись без руководителей компаний, работающих в коммунальной сфере. Ольга Сарбаева с 2009 года работала в “Водоканале” в должности финансового директора. До назначения Сарбаевой на должность гендиректора компанию возглавлял Анатолий Максимов, но на этом месте он продержался чуть больше года. На долю Максимова выпало сразу несколько сложных технологических ситуаций. Одна из них была связана с порывом магистрального коллектора в Гилевской роще, другая — с неприятным запахом водопроводной воды. Для ликвидации того и другого предприятию пришлось вложить немалые суммы. Хотя это не повлияло на реализацию планов инвестиционной программы, модернизации сетей, очистных сооружений и двух водозаборов, которые сейчас реализует Сарбаева.
В период с 2018 по 2022 годы в обновление теплосетевого комплекса УСТЭК было вложено 9 млрд рублей в рамках инвестиционной и ремонтной программ. Благодаря работе и инвестициям «УСТЭК» к 2022 году в городе удалось достичь надежности тепловых сетей и обеспечить большее число горожан качественным отоплением. В период с 2018 по 2022 гг. в обновление теплосетевого комплекса вложено более 4,4 млрд рублей в рамках инвестиционной программы и более 4,5 млрд рублей – это средства, направленные на ремонт объектов теплоснабжения, а это 43 километра сетей и 7 километров линий циркуляции ГВС. Эти достижения, в купе с сотрудничеством с правительством региона, позволили Прекальскому занять 48 место рейтинга.
Еще с 2005 года Шарухо руководит территориальным управления Роспотребнадзора является главный государственным санитарным врачом по Тюменской области. В ее случае, стабильность - признак мастерства. А потому женщина сумела попасть в первую половину списка влиятельнейших людей Тюменской области.
Смена места деятельности с областной Думы на СовФед положительно сказалась на весомости слова политика. Учитывая близкие отношения с Владимиром Якушевым, полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, можно сказать, что его влияние эксперты недооценили, а потому Горицкий оказался лишь на 50 строчке.
Доходы Вершинина в 2022 году упали вдвое, это связано с его уходом с должности замглавы по молодежной политике в Салехарде (ЯНАО). Вместе с этим уменьшилась и сфера влияния чиновника, а потому он оказался лишь на 51 месте.
В 2013 году он был избран членом Общественной палаты Тюменской области, в 2014 году – председателем комиссии по молодежной политике и заместителем председателя комиссии по общественному контролю за деятельностью институтов государственной власти и управления. В 2017 году был вновь избран членом Общественной палаты Тюменской области второго созыва.
До 2011 года руководил школой № 91 после чего и возглавил городской департамент образования. В этом году Степанов также попал в санкционный список Украины. Участвовал он и в разрешении громких скандалов региона, в частности в ситуации, когда девочку не пустили в школу в хиджабе и в истории с убийством матери и возлюбленного многодетной матери. Степанов часто появляется в СМИ и напоминает о своих полномочиях.
Политолог, член общественной палаты Тюменской области. Член общественного совета при Департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Директор ООО «Федерация интеллектуальных игр». Место в рейтинге он заслужил своей медийностью и смелыми высказываниями о политической ситуации в регионе.
Главный налоговик региона, к ней стекается вся информация о финансовом состоянии всех юридических и физических лиц. Ежегодно Татьяна Чалилова докладывает депутатам облдумы о состоянии налоговых поступлений в бюджет региона. Любой крупный бизнесмен мечтает не попасть в зону ее пристального внимания.
Топ-менеджер, член правления ООО «СИБУР» был равнодушно оценен нашими экспертами. Несмотря на то, что он занимает высокую должность в крупной компании, не стоит забывать, что в “Сибуре” есть игроки и покрупнее.
Еще один заместитель губернатора, которому громкая должность не обеспечила высокого места в рейтинге влиятельных. Чиновник координирует и контролирует деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, департамента тарифной и ценовой политики и департамента информатизации.
Бизнесмен упал в рейтинге самых богатых людей региона, однако там его позиция объясняется тем, что его крупнейшая фирма не предоставила отчетность. В случае с оценкой влиятельности Щепелина можно сказать, что она угасает закономерно, мужчина постепенно передает свои полномочия подрастающему поколению.
В 2021 году Скворцов пришел в правительство из банковской сферы, его назначили на должность с уверенностью в том, что отрасль экономики ему хорошо знакома. Кандидатуру Скворцова одобрил Александр Моор, также мужчина в хороших отношениях с полпредом УрФО Владимиром Якушевым, который ранее продвинул его в скандально известную «Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию», которая привлекала банковские кредиты, а потом кредитовало собственные «дочки» под значительно более низкий процент. Но несмотря на это (или благодаря этому), он и возглавил департамент.
В этом году Величко наградили за заслуги в области сельского хозяйства. Представление на награждение традиционно оформляли в правительстве Тюменской области. Женщина была избрана депутатом Тюменской областной думы по Тюменскому району в 2021 году. Ее сразу назначили председателем комитета по бюджету, налогам и финансам. За 2021 год она задекларировала доход в 8 миллионов 434 тысячи рублей и стала одной из богатейших депутатов-женщин.
Почти самый богатый человек Тюменской области, он владеет компаниями “ПСК Дом” и “Монолит”. Сумма его активов - 11,4 млрд рублей, выручка за 2021 года составила 10,8 млрд. Но высокие доходы и сотрудничество с властью не помогло Вольфсону впечатлить экспертов и получить высокие оценки.
Кадровое назначение Таранова состоялось в 2020 году. До этого он больше года работал в ведомстве и замещал Татьяну Крупину. Назначение произошло на фоне сообщений о сокращении расходов регионального бюджета из-за снижения цен на нефть и эпидемии коронавируса.
В 2011 году был награжден медалью министерства обороны РФ за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. В 2012 году награжден нагрудным знаком Тюменской областной Думы. С 2008 по 2013 годы – депутат Тюменской городской Думы пятого созыва. 22 сентября 2021 года избран депутатом Тюменской областной Думы седьмого созыва. Баранчук вошел в тройку самых богатых парламентариев региона.
Директором департамента лесного комплекса Тюменской области был назначен с 28 октября 2020 года. Ранее занимал должность директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. 2022 год отличился множеством исков в сторону крупных тюменских компаний, которые незаконно осуществляли деятельность в лесах региона. А после ужесточения контроля вследствии крупных пожаров, усилилось и влияние Остроумова.
Известный в Тюмени строитель. По цепочке владеет компанией «ПСК Дом». Личность известная, но на публике появляется редко. Елена Низамова ежегодно попадает в число богатейших женщин региона.
Общий стаж управленческой работы Павла Перевалова превышает 14 лет. С 2007 года он связан с сектором ЖКХ и строительства. В разное время занимал должности в правительстве региона и мэрии Тюмени. Перевалов фактически одобряет контракты все строительные проекты в регионе, начиная с инфраструктурных, заканчивая национальными.
Представитель классической карьеры в силовых структурах в 2016 году был назначен на пост начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ханты-Мансийскому АО. Позже его перевели в Тюменскую область и теперь является одной из ключевых фигур силового ведомства. В период СВО его влияние можно считать недооцененным.
В 2002 году мужчина стал Генеральным директором АО “Тюменьтел”. В 2018 возглавил “Союз Армян Тюменской области", в 2020 к его должностям добавилось и звание вице-президента федерации дзюдо и самбо». С 2021 — Почетный консул Республики Армения в Тюмени.
Координирует и контролирует деятельность главного управления строительства Тюменской области, за исключением деятельности в сфере архитектуры и градостроительства. Также под его контролем управление гостехнадзора Тюменской области.
С 2017 года по июнь 2021 года возглавляла Государственное автономное учреждение Тюменской области «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». В 2021 году была назначена губернатором Тюменской области на должность директора Департамента потребительского рынка и туризма региона. Сейчас в свете активно развития туризма в регионе и плотным сотрудничеством с Москвой, Трофимова расширила свои полномочия и стала более значимой фигурой для области.
В Тюменскую область Олег Жирных приехал только в 2022 году. В 2009 году был назначен на должность судьи Арбитражного суда Красноярского края. В 2014 году он уже был заместителем председателя этого суда. В 2020-м его перевели на должность судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.
На нынешнюю должность женщина была назначена в 2022 году. Суммарный трудовой стаж нового руководителя составляет 29 лет 3 месяца. Непосредственно на муниципальной службе педагог провела 10 лет 8 месяцев. Скандал в тюменской школе, куда не пустили девочку в хиджабе существенно подорвал репутацию недавно вступившей в должность Трениной, так как с проблемой пришлось разбираться представителям региональной власти.
Депутат Госдумы от Омской и Тюменской областей (КПРФ), генерал-лейтенант Виктор Соболев всегда отличался громкими высказываниями и почетом, которым он пользуется среди тюменских политиков.
В 2008-2010 гг была заместителем руководителя исполнительного комитета и начальником отдела агитационно-пропагандистской работы тюменского регионального отделения «ЕДИНАЯ РОССИЯ». С 2010 – заместитель секретаря «ЕДИНОЙ РОССИИ». С 2014 – руководитель регионального исполнительного комитета партии. В 2016 году Швецова попала в облдуму, где прочно закрепилась.
Депутат Тюменской областной Думы четвертого, пятого и шестого созывов. В седьмом созыве работает в составе комитетов по бюджету налогам и финансам и по экономической политике и природопользованию.
Александр Величко руководит судом Калининского округа с 2013 года, назначение на ту же должность в 2019 году означает продление его полномочий на шесть лет. Супруга председателя Калининского суда – депутат тюменской городской думы Оксана Величко, которая заняла более престижное место в рейтинге влиятельных.
В декабре 2007 года избран депутатом Государственной Думы пятого созыва, являлся заместителем председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, в 2011 году избран депутатом Государственной Думы шестого созыва. В 2021 обновил свой мандат. Квитка является координатором “Единой России” в УрФО, фактически он регулирует все избирательные кампании партии в тюменской “матрешке”.
Капалин является Митрополитом Тобольским и Тюменским, а также ректором Тобольской Православной Духовной Семинарии. Ни один православный праздник в регионе не обходится без его участия.
На службу в прокуратуру пришел в 2002 году после работы в органах внутренних дел. Работал следователем, заместителем прокурора Упоровского района, прокурором Армизонского района. С 2012 года возглавлял прокуратуру Омутинского района, после чего получил нынешнюю должность.
Еще одна недооцененная кандидатура нашего рейтинга. С 2015 по 2019 работал заместителем начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области, с 2019 года по 2020 - врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области, которое возглавил ближе к концу 2020 года. Мужчина входит в число ключевых силовиков региона, также в 2022 году он вошел в состав оперативного штаба по безопасности региона.
Пантелеев координирует деятельность департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, департамент культуры Тюменской области и департамента экономики.
В 2015 года он был избран главой Заводоуковского городского округа. В 2021 года избран Депутатом Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 (Ярковский).
В Счетной палате мужчина работает с 1997 года. В 2017 был назначен заместителем председателя.
Помимо прочего Кобылкин - лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за комплекс новых методов контроля разработки газовых и газоконденсатных месторождений, минимизируют их техногенное воздействие на окружающую среду. Однако и это не подняло его достаточно высоко в нашем рейтинге, несмотря на губернаторское прошлое и звание федерального министра.
Райдер стал самым влиятельным заместителем губернатора, но с конца. В регионе он отличается скорее творческим подходом к работе, а потому ему и оставили столь низкую строчку ТОПа влиятельных.
Росздравнадзором Левкина руководит еще с 2004 года. Вероятно за стабильность в работе и высокую должность, эксперты включили женщину в сотню влиятельных.
Ирина Соколова также является заместителем секретаря по проектной деятельности Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы.
Молодой продолжатель скандального семейного бизнеса, который всегда высоко ценился в Тюменской области. Жалобы на холдинг поступают регулярно. В этом году тюменцы, проживающие в ЖК «Горизонт», пожаловались на компанию «Аква» в составе «Арсиб Холдинг Групп», которая приступила к вырубке прилегающей к комплексу березовой рощи, которая охраняется МКУ “ЛесПаркХоз”. Аналогичных проблем у “Арсиба” много, однако компания продолжает существовать и развиваться.
Огородников - председатель отделения совета контрольно-счетных органов при счетной палате Российской Федерации в Уральском федеральном округе, также член Президиума Совета контрольно-счетных органов при счетной палате Российской Федерации.
Дочь экс-депутата областной думы Владимира Майера до назначения на нынешнюю должность временно исполняла обязанности главы ведомства после ухода в отставку экс-руководителя Виктора Новакаускаса. Позже она вполне ожидаемо возглавила департамент.
С 2005 года служил в должности заместителя Губернатора Тюменской области. Так же, являлся директором Департамента агропромышленного комплекса. Избирался депутатом Тюменской областной Думы пятого созыва.
В нефтедобывающей отрасли прошел все ступени профессионального и карьерного роста: от оператора по подземному ремонту скважин до руководителя высшего звена. С мая 2015 года до нынешнего назначения занимал должность генерального директора «Славнефть-Мегионнефтегаза».
Генеральный директор крупной газовой компании обычно не светится на публике, но и не становится участником скандалов. Однако известно, что в промышленной сфере региона его считают важной персоной.
Окончила Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В Счетной палате работает с 2009 года. Храбровская - ключевая фигура для подбора аудиторов Счетной палаты и других ключевых сотрудников, которые контролируют расходование бюджетных средств и выносят решения о нецелевом их использовании.
В 2015 году назначен на должность руководителя управления. Имеет Благодарность ФАС России, благодарность Тюменской областной Думы и Благодарность Губернатора Тюменской области. Так в 2021 году антимонопольщики уличили Администрацию Ишимского района в заключении антиконкурентного соглашения с местным пассажирским автотранспортным предприятием - ПАТП.
С 1982 по 1984 работала агрономом совхоза «Тепличный» Бишкульского района СКО, с 1984 по 1988 секретарь Челюскинского сельского Совета, с 1988 по 1991 – председатель исполкома Челюскинского сельского Совета народных депутатов. С ноября по декабрь 2010 управляющая делами администрации Казанского района, с декабря 2010 возглавляет администрацию Казанского муниципального района. Пока женщина зарекомендовала себя хорошо, так как сумела добиться от властей обустройства необходимой инфраструктуры.
В 2012 году был назначен на должность еще Владимиром Якушевым. Трудовую деятельность начал инженером-энергетиком в ОАО «Опытный завод «Электрон» в Тюмени. С 2005 года работал в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области на различных должностях.
Кильтау в 2022 был назначен заместителем главы города — директором департамента городского хозяйства. С февраля 2018 года он возглавлял управу Калининского административного округа. Среди наиболее значимых проектов, в реализации которых активное участие принимал Кильтау, — благоустройство Гилевской рощи, экопарка Затюменский, сквера Железнодорожников.
Ташкеев совладелец крупной сети строительных магазинов «Строительный двор», бизнес которого в Тюменской области процветает. Также в его владении сеть магазинов напольных покрытий «Половик», специализированный магазин по продаже инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения - «Теплоотдача» и магазин по продаже покрытий для пола LAUFER. Они располагаются в нескольких городах России.
Кандидатуру Литвякова на занимаемый пост продвинул нынешний полпред УрФО Владимир Якушев. Что, вероятно, и помогло ему крупко укрепиться на должности на десяток лет. А учитывая, что в этом кресле место освобождается обычно после выхода чиновника на пенсию, еще десяток лет правления Литвякову обеспечен.