События 2022 года существенно повлияли на все сферы жизни, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Пока одни теряли рычаги влияний, другие активно их перенимали, подстраиваясь под условия времени и находя в них собственную выгоду. «Наш город» сформировал экспертный состав, в который вошли политики, бизнесмены, общественники, представители правоохранительных органов и другие люди чье мнение в регионе имеет вес.



Результаты оценок, выставленные каждому из участников рейтинга, помогли понять, кто сейчас у руля, а кто утратил возможность оказывать влияние на жизнь Тюменской области.

О проекте

«ТОП-100 влиятельных людей Тюменской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.

Как считали

Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.