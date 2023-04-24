У тюменских работников учреждений культуры доходы выросли до 53,5 тысяч рублей

Согласно данным Росстата, в Тюмени доходы сотрудников учреждений культуры выше, чем в средней по области. В 2022 году разница составляет более 300 рублей. В 2021 году разрыв в размере заработной платы составлял более 5 тысяч рублей, пишет Вслух.ру.