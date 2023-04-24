У тюменских работников учреждений культуры доходы выросли до 53,5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
По ее словам, при плановом показателе 51,2 тысячи рублей в 2022 году фактическое выполнение составило 53,5 тысяч, что на 4,5% выше. По сравнению с 2021 годом размер заработка работников культуры вырос на 2%.
Согласно данным Росстата, в Тюмени доходы сотрудников учреждений культуры выше, чем в средней по области. В 2022 году разница составляет более 300 рублей. В 2021 году разрыв в размере заработной платы составлял более 5 тысяч рублей, пишет Вслух.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в банке вакансий на сегодняшний день свободными остаются порядка 17,6 тысяч мест. Больше всего вакансий заявлено в сферах строительство, образование, торговля.