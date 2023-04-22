В Тюменской области под сокращения весной попадут более 200 человек

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По данным ведомства, на 20 апреля в регионе численность зарегистрированных безработных составляет 2,9 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,40%.Для сравнения, в апреле 2022 года численность безработных была более 4 тысяч человек.
С начала года в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось порядка 8,8 тысяч человек. Трудоустроено за этот же период 4,5 тысяч человек.
На 20 апреля работодателями Тюменской области заявлено 17,6 тысяч вакансий. При этом большая часть работников требует в сферах строительства, услуг, сельского хозяйства и отрасли обрабатывающих производств.
В частности, в сельском хозяйстве, торговле и обрабатывающих производствах заявлено по 1,6 тысяч вакансий, строительстве — 1,9 тысяч вакансий, отрасли образования — более 2 тысяч вакансий.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этой весной спрос на официантов, бариста и барменов увеличился на 55%. Пропорционально спросу возрос и уровень предлагаемой заработной платы — более чем на 3 тысячи рублей.