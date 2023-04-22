nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Изображение материала

В Тюменской области под сокращения весной попадут более 200 человек

22 апреля 2023, 10:09
Фото: 1MI

Десятки тюменцев будут уволены с работы в этом году

В Тюменской области под сокращения весной и в начале лета могу попасть более 250 сотрудников тюменских компаний. Такие данные предоставил региональный департамент труда и занятости населения.
Сюжет
Тюмень

По данным ведомства, на 20 апреля в регионе численность зарегистрированных безработных составляет 2,9 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,40%.Для сравнения, в апреле 2022 года численность безработных была более 4 тысяч человек.

С начала года в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось порядка 8,8 тысяч человек. Трудоустроено за этот же период 4,5 тысяч человек.

На 20 апреля работодателями Тюменской области заявлено 17,6 тысяч вакансий. При этом большая часть работников требует в сферах строительства, услуг, сельского хозяйства и отрасли обрабатывающих производств.

В частности, в сельском хозяйстве, торговле и обрабатывающих производствах заявлено по 1,6 тысяч вакансий, строительстве — 1,9 тысяч вакансий, отрасли образования — более 2 тысяч вакансий.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этой весной спрос на официантов, бариста и барменов увеличился на 55%. Пропорционально спросу возрос и уровень предлагаемой заработной платы — более чем на 3 тысячи рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Вакансии#Безработица#Увольнения#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Страшно возвращаться домой»: как после ЧП живут тюменцы на Обдорской
Вчера, 08:48
Тюменский завод-банкрот переедет в район Велижанского тракта
Вчера, 08:21
В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города
Вчера, 07:42
Когда начнут отключать горячую воду в Тюмени
Вчера, 06:48
В мае тюменцы будут отдыхать 5 дней. Власти дали ответ по поводу продления праздников
20 апреля 13:50
25 тысяч квартир в новостройках оборудуют системами умного дома
Вчера, 07:23