Бабушка обращается во все возможные инстанции РФ, чтобы найти внучку

Сейчас ребенок проживает с тетей, которая имеет статус многодетной матери Статус опекунов со второй бабушки был снят. Позже Елена объявила внучку в розыск, так как с октября 2022 года по сегодняшний день, девочка не посещала детский сад, не появлялась по месту регистрации и бабушка не видела ее на улице.