Елена Осинцева смогла добиться возобновления дела тобольских судебных приставов

В Тюменской области проведут проверку по жалобам на действия судебных приставов

Елена Осинцева продолжает отстаивать свое право на общение с внучкой. В Федерации судебных экспертов женщине удалось добиться возобновления процесса по своей жалобе на судебный приставов, которая ранее была отклонена. Глава областного ФССП сообщил Осинцевой, что все ее жалобы будут рассмотрены.

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