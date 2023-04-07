nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Изображение материала

Елена Осинцева смогла добиться возобновления дела тобольских судебных приставов

7 апреля 2023, 06:53
Фото: nashgorod.ru

В Тюменской области проведут проверку по жалобам на действия судебных приставов

Елена Осинцева продолжает отстаивать свое право на общение с внучкой. В Федерации судебных экспертов женщине удалось добиться возобновления процесса по своей жалобе на судебный приставов, которая ранее была отклонена. Глава областного ФССП сообщил Осинцевой, что все ее жалобы будут рассмотрены.
Сюжет
Дети
«Была на приеме у Кабдулы Хайдарова. Все прошло, на удивление, спокойно и размеренно. Я представила ему письменную жалобу и объяснила, что оспорила прекращение производства», — сообщила Елена Осинцева.

Ранее по решению суда производство по предъявленным Осинцевой обвинениям к приставам Тобольска было прекращено. Женщина просила привлечь к дисциплинарной ответственности начальника Тобольского МО СП Виталия Сидорова и его заместителя Надежду Мочихину за нарушение судебного решения и халатность.

Фото: nashgorod.ru
Бабушку не подпускают к внучке, вопреки судебным решениям
Узнать подробнее
«Исполнительное производство возобновлено. Ждем судебного решения по обжалованию. Все мои доводы о должностных нарушениях сотрудников МО СП г. Тобольска будут рассмотрены. Я предоставила заключение эксперта ФСЭ из Москвы», — говорит Осинцева.

Ранее «Наш город» сообщал, что Елене Осинцевой даже после заключения суда, не разрешают общаться с внучкой. Чтобы добиться законного права бабушка ездила в Москву на встречу к представителю Генпрокуратуры, который поручил тюменскому прокурору Владиславу Московских разобраться в проблеме.

#Алиса Вернер#ФССП#Судебные приставы#Бабушка#Дети
Подпишитесь
Почему ФСБ заинтересовалась главой тюменского центра занятости
Сегодня, 04:15
В Тюмени назвали самые денежные профессии
Вчера, 04:08
На чем ездят представители экстренных служб Тюменской области
Сегодня, 08:49
В Тюмени за 1 рубль продадут старинный особняк в центре города
Сегодня, 03:32
«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества
Вчера, 11:05