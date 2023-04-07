Елена Осинцева смогла добиться возобновления дела тобольских судебных приставов

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
«Была на приеме у Кабдулы Хайдарова. Все прошло, на удивление, спокойно и размеренно. Я представила ему письменную жалобу и объяснила, что оспорила прекращение производства», — сообщила Елена Осинцева.
Ранее по решению суда производство по предъявленным Осинцевой обвинениям к приставам Тобольска было прекращено. Женщина просила привлечь к дисциплинарной ответственности начальника Тобольского МО СП Виталия Сидорова и его заместителя Надежду Мочихину за нарушение судебного решения и халатность.
«Исполнительное производство возобновлено. Ждем судебного решения по обжалованию. Все мои доводы о должностных нарушениях сотрудников МО СП г. Тобольска будут рассмотрены. Я предоставила заключение эксперта ФСЭ из Москвы», — говорит Осинцева.
Ранее «Наш город» сообщал, что Елене Осинцевой даже после заключения суда, не разрешают общаться с внучкой. Чтобы добиться законного права бабушка ездила в Москву на встречу к представителю Генпрокуратуры, который поручил тюменскому прокурору Владиславу Московских разобраться в проблеме.