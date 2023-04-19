Полицейские отказали Елене Осинцевой в поисках ее внучки

Сейчас бабушке неизвестно, где находится ее внучка и почему она перестала ходить в садик и выходить на прогулки. Обеспокоившись за жизнь ребенка, Осинцева написала заявление в полицию, но в возбуждении дела ей отказали в связи с тем, что у ребенка есть опекун, а сотрудник УСЗН Тобольская уверила полицейских в том, что ребенку ничего не угрожает.