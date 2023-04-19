Полицейские отказали Елене Осинцевой в поисках ее внучки

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Внучка Елены Осинцевой потеряла мать, а отец девочки сидит в тюрьме, где проведет еще с десяток лет. После чреды этих происшествий ребенка несколько раз передавали различным опекунам, а Елену старались отгородить от девочки.
Сейчас бабушке неизвестно, где находится ее внучка и почему она перестала ходить в садик и выходить на прогулки. Обеспокоившись за жизнь ребенка, Осинцева написала заявление в полицию, но в возбуждении дела ей отказали в связи с тем, что у ребенка есть опекун, а сотрудник УСЗН Тобольская уверила полицейских в том, что ребенку ничего не угрожает.
«Я в ужасе от действий инспекции ОДН и заместителя начальника Куликова А. Н. Ребенок до сих пор не посещает сад, не проживает по месту регистрации, нигде не гуляет. Меня, как заявителя, не опросили. Объяснения начальника отдела опеки Ильясова Р.Р., о том, что ребенок не стоит на учете, оказались достаточными, чтобы не осуществлять розыск ребенка. Всем ведомствам Тобольска известно, что „иная форма жизни устройства“ ребенка обжалована в суде. Но никого не волнует где ребенок, почему он социально не организован? Что вообще происходит с ребенком? Почему мне не желают этого сообщать?», — задается вопросами Елена Осинцева.
Также она ожидает личного приема у вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузничевских.
Ранее «Наш город» сообщал том, что Елена осинцева смогла оспорить судебное заключение, согласно которому ребенок не был эмоционально и психологически привязан к бабушке. осинцевой до сих пор, вопреки решениям суда, не дают увидеться в внучкой.