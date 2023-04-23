nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:23

Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Изображение материала

Тюменец погиб в результате пожара в Ялуторовске

23 апреля 2023, 18:23
Фото: 1MI

Один человек погиб при пожаре в одном из пятиэтажных домов Тюменской области

Квартира сгорела сегодня ночью в одном из жилых зданий Ялуторовска. Трагедия случилась в жилом пятиэтажном доме по улице Новикова, 30. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек: к сожалению, один из них скончался.

Огонь охватил 2 квадратных метра площади жилого помещения.

К ликвидации пожара привлекли 13 работников МЧС и 3 единицы спецтехники.  Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Ранее «Наш город» писал, что пожар на Велижанском тракте попал в украинские новости. Там сообщили, что в Тюмени взорвался завод боеприпасов. А у нас на самом деле горела сухая трава, и виновником тому стал местный житель, который решил обжечь металлические провода.

Видео: 1MI
Читайте также:
Ландшафтный пожар на Велижанском тракте засветился в украинских новостях
#Елена Чебоксарова#Пожар#МЧС#Многоквартирный дом#Ялуторовск#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Когда начнут отключать горячую воду в Тюмени
21 апреля 06:48
В Тюменской области цены на товары растут медленнее, чем в других регионах России
Вчера, 11:55
В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города
21 апреля 07:42
У жителей Тюменской области вырастут цены на газ
Вчера, 10:47
В Тюменской области под сокращения весной попадут более 200 человек
Вчера, 10:09
Поджигателей сухой травы в Тюмени будут ловить байкеры
Вчера, 12:06