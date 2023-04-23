Тюменец погиб в результате пожара в Ялуторовске

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
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Updated Сегодня, 19:00
Сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек: к сожалению, один из них скончался.
Огонь охватил 2 квадратных метра площади жилого помещения.
К ликвидации пожара привлекли 13 работников МЧС и 3 единицы спецтехники. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Ранее «Наш город» писал, что пожар на Велижанском тракте попал в украинские новости. Там сообщили, что в Тюмени взорвался завод боеприпасов. А у нас на самом деле горела сухая трава, и виновником тому стал местный житель, который решил обжечь металлические провода.