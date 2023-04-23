Тюменец погиб в результате пожара в Ялуторовске

Ранее «Наш город» писал, что пожар на Велижанском тракте попал в украинские новости. Там сообщили, что в Тюмени взорвался завод боеприпасов. А у нас на самом деле горела сухая трава, и виновником тому стал местный житель, который решил обжечь металлические провода.