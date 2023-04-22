Ландшафтный пожар на Велижанском тракте засветился в украинских новостях

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:54
Данную информацию они проиллюстрировали фотографиями из социальных сетей, на которых был запечатлен ландшафтный пожар на Велижанском тракте, произошедший 17 апреля, передает тг-канал «Та самая тюменская матрёшка».
Напомним, природный пожар в районе Велижанского тракта начался вечером 17 апреля. На ликвидацию возгорания у пожарных служб и МЧС ушла вся ночь. Виновником пожара стал 46-летний местный житель, решивший обжечь металлические провода на сухой траве. Тюменец признался, что сам не заметил, как огонь стал бесконтрольным. Теперь ему грозит административный штраф.