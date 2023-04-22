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Ландшафтный пожар на Велижанском тракте засветился в украинских новостях

22 апреля 2023, 05:51
Фото: МЧС

Тюменский пожар на Велижанском тракте попал в украинские новости

Тюменская область попала в фейковые украинские новости. Журналисты и телеведущие новостных служб сообщили, что под Тюменью взорвался склад боеприпасов или военный завод.
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Тюмень
Видео: МЧС

Данную информацию они проиллюстрировали фотографиями из социальных сетей, на которых был запечатлен ландшафтный пожар на Велижанском тракте, произошедший 17 апреля, передает тг-канал «Та самая тюменская матрёшка».

Напомним, природный пожар в районе Велижанского тракта начался вечером 17 апреля. На ликвидацию возгорания у пожарных служб и МЧС ушла вся ночь. Виновником пожара стал 46-летний местный житель, решивший обжечь металлические провода на сухой траве. Тюменец признался, что сам не заметил, как огонь стал бесконтрольным. Теперь ему грозит административный штраф.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Тюменская область#Тюмень#Видео
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