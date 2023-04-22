Ландшафтный пожар на Велижанском тракте засветился в украинских новостях

Напомним, природный пожар в районе Велижанского тракта начался вечером 17 апреля. На ликвидацию возгорания у пожарных служб и МЧС ушла вся ночь. Виновником пожара стал 46-летний местный житель, решивший обжечь металлические провода на сухой траве. Тюменец признался, что сам не заметил, как огонь стал бесконтрольным. Теперь ему грозит административный штраф.