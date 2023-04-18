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Ландшафтный пожар на Велижанском тракте устроил 46-летний мужчина. Он поджег траву

18 апреля 2023, 05:25
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Ландшафтный пожар на Велижанском тракте под Тюменью устроил 46-летний мужчина

В Тюменской области найден виновник ландшафтного пожара на Велижанском тракте. Им оказался 46-летний местный житель.
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Тюмень

Мужчину задержали сотрудники полиции. Тюменец пояснил, что он обжигал металлические провода на поле, но в какой-то момент огонь стал бесконтрольным и самостоятельно его он потушить не смог.

На виновника составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере 10-20 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что пожар на 8-м километре Велижанского тракта, начавшийся 17 апреля днем, в настоящее время локализован. Работы по тушению огня продолжались на протяжении всей ночи.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Тюмень#Тюменская область#Штраф#Административное дело#Видео
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