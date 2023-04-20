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Прокуратура проведет проверку в школе, затопленной фекалиями

20 апреля 2023, 11:33
Фото: nashgorod.ru

Тюменские прокуроры проверят школу в Заболотье, которая утопает в фекалиях

Послу нашей публикации о школе в Заболотье, которая утопает в фекалиях и канализационных нечистотах, прокуратура Тюменской области организовала проверку.
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Тюмень

«Наш город» сообщал о том, что в МАОУ «Ачирская СОШ» обучаются около 100 учеников, также в здании располагается интернат, где приживают дети со всего Заболотья. Отходы из санузлов и туалетов стекают в подвал, школа не оборудована сантехническими трубами, а септик с года постройки никогда не работал.

В здании стоит запах канализации, подвал завален фекалиями, по стенам ползет черная плесень и дети из-за этого часто болеют.

«Организована проверка по размещённым в средствах массовой информации сведениям о разливе отходов в подвале здания школы — интерната в Тобольском районе и ненадлежащем состоянии учебного заведения. Тобольскому межрайонному прокурору поручено во взаимодействии с уполномоченными органами проверить изложенные в публикации сведения, принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что новую школу в этом районе ждать придется долго. Если действующее учебное заведение закроют, то неизвестно, где будут обучаться местные дети.

#Алиса Вернер#Прокуратура#Тюмень#Тобольск#Дети#Жалоба#Строительство#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дети-сироты#Школа#Заболотье
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