Прокуратура проведет проверку в школе, затопленной фекалиями

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«Наш город» сообщал о том, что в МАОУ «Ачирская СОШ» обучаются около 100 учеников, также в здании располагается интернат, где приживают дети со всего Заболотья. Отходы из санузлов и туалетов стекают в подвал, школа не оборудована сантехническими трубами, а септик с года постройки никогда не работал.
В здании стоит запах канализации, подвал завален фекалиями, по стенам ползет черная плесень и дети из-за этого часто болеют.
«Организована проверка по размещённым в средствах массовой информации сведениям о разливе отходов в подвале здания школы — интерната в Тобольском районе и ненадлежащем состоянии учебного заведения. Тобольскому межрайонному прокурору поручено во взаимодействии с уполномоченными органами проверить изложенные в публикации сведения, принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что новую школу в этом районе ждать придется долго. Если действующее учебное заведение закроют, то неизвестно, где будут обучаться местные дети.