Прокуратура проведет проверку в школе, затопленной фекалиями

«Наш город» сообщал о том, что в МАОУ «Ачирская СОШ» обучаются около 100 учеников, также в здании располагается интернат, где приживают дети со всего Заболотья. Отходы из санузлов и туалетов стекают в подвал, школа не оборудована сантехническими трубами, а септик с года постройки никогда не работал.