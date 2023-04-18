Школа и интернат в Заболотье утопают в фекалиях

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Родители сообщают, что в здании школы также находится интернат, где дети, приехавшие с соседних деревень, находятся круглосуточно.
«В здании имеется своя котельная, которая также находится в аварийном состоянии. В школе обучаются около 100 детей, также имеется группа детского сада. Там также есть своя столовая и пекарня, отходы оттуда, а также из санузлов и туалетов льются в подвал, сантехнические трубы отсутствуют», — рассказали «Нашему городу» местные жители.
Септик с года постройки школы никогда не работал, ассенизатора нет, а потому отходы некуда больше сливать.
«В школе стоит запах канализации, плесень на стенах, сырость, а подвал переполнен фекалиями. Дети часто болеют. Директор школы Гульбану Барсукова и глава сельсовета Дильнур Яналиев никаких мер не принимают. О проблеме умалчивают уже много лет», — пишут родители в департамент образования, Роспотребнадзор и прокуратуру.
Известно, что в школу уже приезжала комиссия, но пока результатов нет.
Известно, что прокуратура Тюменской области и ранее выносила представление по поводу проблем в Заболотье, чтобы исправить ситуацию с авиаперевозками и обеспечить жителям комфорт, но они не дали никаких результатов.
Чтобы узнать об итогах проверки в школе, «Наш город» направил запросы в Прокуратуру, департамент образования и Роспотребнадзор.
Мы обратились за объяснениями в директору школы, однако продуктивного диалога не сложилось.
«Эти рассмотрены прокуратурой…», — сказала Гульбану Барсукова и бросила трубку.
На последующие звонки корреспондента издания она не отвечала. Также на звонок не ответила и Зинаида Барсукова, заместитель директора по УВР. Мы смогли дозвониться только до Ракии Халиловой, ответственной за филиал МАОУ «Ачирская СОШ» «Ишменевская НОШ».
«Проверка зимой приезжала, но я не знаю, что после нее было. Насколько мне известно, у нас в Ачирской школе все хорошо», — уверила она.
По данным на 2021 год бюджет школы составляет 39 миллионов рублей. В школе около 45 сотрудников, а средняя зарплата составляет 29 629 рублей, что для Заболотья неплохой показатель.
Местные рассказывают, что школа была построена на сваях, что в 2000-е годы было нормой, однако недолговечной. Сейчас сваи уже прогнили, а здание, по словам школьников и их родителей, «держится на Божьем слове».
Ранее в Заболотье одну школу уже признавали аварийной, так после проверки в деревне Хмелева Тобольского района, в местном учебном заведении прекратили занятия. Глава поселения и директор школы принимали активное участие в этом процессе.
Был прецедент и в школе села Лайтамак, где местные жители также жаловались на состояние школы — «нижние три ряда бревен деревянного здания сгнили, школа может не выдержать сильных порывов ветра». Директор неоднократно заявляла, что здание изжило себя.
И из ряда вон выпадает ситуация с Ачирской школой, где молчат, и глава поселения, и директор, а ответственные считают, что «в школе все хорошо».
Сейчас разрабатывается документация на строительство двух школ в Заболотье, одна будет в Лайтамаке, она заменит аварийную, вторая — в Чебурге.
Первое здание займет участок площадью 10,8 тысячи квадратных метров, вместимость школы — 90 человек. Интернат в том же здании будет рассчитан на 30-32 места, также появится группа кратковременного пребывания на 25 человек. На участке построят спортивную площадку. На разработку проектной документации, по данным сайта «Госзакупки», выделили 10,2 миллиона рублей.
Школа в Чебурге будет меньше. Она рассчитана только на 1-9 классы и дошкольное отделение. Сопутствующий интернат построят на 12 мест. На разработку документации для этой школы потратят 5,4 миллиона рублей.
Однако на данный момент по обеим школам проекты еще не готовы, а впереди — выбор подрядчика и торги. так что на появление новой школы в скором времени рассчитывать не стоит.
Неизвестно, что ждет школьников Заболотья, если и эту школу признают аварийной, или, что хуже, — не признают.