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Россельхознадзор пытается доказать в суде, что страусиная ферма является зоопарком

19 апреля 2023, 10:05
Фото: 1MI

Тюменский омбудсмен вступился за руководителя страусиной фермы

Павел Меньшиков намерен отстаивать интересы руководителя фермы «Тюменский страус» в селе Чикаго, которого Россельхознадзор хочет наказать на 100 тысяч рублей за отсутствие лицензии. Об этом сообщает издание «РБК Тюмень».

Омбудсмен будет оспаривать претензии от федерального ведомства в суде вместе с предпринимателем Демченко.

Сама предприниматель рассказывает о попытках Россельхознадзора доказать, что её ферма является зоопарком с 2021 года. Демченко уверяет, что род деятельности её предприятия связан с сельским туризмом: в подтверждение этому имеется письмо Минсельхоза. А, в соответствии с законом о сельском туризме, они имеют право не лицензироваться, ведь у них нет зоопарковых животных, а есть только сельскохозяйственные.

Ранее «Наш город» писал, что Наталью Демченко хотят привлечь к административной ответственности за содержание животных в зоопарке без лицензии.

 

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#Елена Чебоксарова#Предприниматель#Россельхознадзор#Арбитражный суд#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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