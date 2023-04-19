Россельхознадзор пытается доказать в суде, что страусиная ферма является зоопарком

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Омбудсмен будет оспаривать претензии от федерального ведомства в суде вместе с предпринимателем Демченко.
Сама предприниматель рассказывает о попытках Россельхознадзора доказать, что её ферма является зоопарком с 2021 года. Демченко уверяет, что род деятельности её предприятия связан с сельским туризмом: в подтверждение этому имеется письмо Минсельхоза. А, в соответствии с законом о сельском туризме, они имеют право не лицензироваться, ведь у них нет зоопарковых животных, а есть только сельскохозяйственные.
Ранее «Наш город» писал, что Наталью Демченко хотят привлечь к административной ответственности за содержание животных в зоопарке без лицензии.