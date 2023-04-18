Животные на ферме «Тюменский страус» живут без лицензии

На территории фермы живут страусы, енотовидные собаки, лисы, хорьки, пони, лошади, кролики и другие животные. Известно, что на них у Демченко нет лицензии уже два года — в 2022-м Россельхознадзор направлял в суд аналогичный иск. Но в 2018 году в ходе проверки от этого же ведомства, нарушений не было выявлено.