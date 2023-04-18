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Животные на ферме «Тюменский страус» живут без лицензии

18 апреля 2023, 09:05
Фото: nashgorod.ru
На ферме "Тюменский страус" в селе Чикча нет лицензии на содержание животных

На ферме «Тюменский страус» в селе Чикча нет лицензии на содержание животных

В тюменский арбитражный суд поступил иск от Россельхознадзора. В ходе проверки выяснилось, что владелица страусиной фермы содержит животных, не имея на это лицензии.
Сюжет
Жалоба

«Тюменский страус» держит предпринимательница Наталья Демченко, ее хотят привлечь к ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ, за содержание животных в зоопарке без лицензии.

На территории фермы живут страусы, енотовидные собаки, лисы, хорьки, пони, лошади, кролики и другие животные. Известно, что на них у Демченко нет лицензии уже два года — в 2022-м Россельхознадзор направлял в суд аналогичный иск. Но в 2018 году в ходе проверки от этого же ведомства, нарушений не было выявлено.

В обоих случаях, при обнаружении нарушений, на предпринимательницу были составлены административные протоколы, штраф за нарушение составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее Демченко владела ООО «Сантехторг», которая ныне недействительна. В этом году женщина заложила автомобиль в костромском банке, что может сигнализировать о том, что дела у бизнес-леди идут неважно.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что лицензии на животных не оказалось и у экопарка «Тайга», который оштрафовали на 20 тысяч рублей за работу без лицензии. Нарушения также выявили специалисты управления Россельхознадзора в ходе проверки.

#Алиса Вернер#Жалоба#Тюменская область#Зоопарк#Ферма#Страусы#Животные#Домашние животные#Редкие животные#Лицензия#Россельхознадзор#Предприниматель#Предпринимательство#Предприниматели
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