Животные на ферме «Тюменский страус» живут без лицензии

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
«Тюменский страус» держит предпринимательница Наталья Демченко, ее хотят привлечь к ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ, за содержание животных в зоопарке без лицензии.
На территории фермы живут страусы, енотовидные собаки, лисы, хорьки, пони, лошади, кролики и другие животные. Известно, что на них у Демченко нет лицензии уже два года — в 2022-м Россельхознадзор направлял в суд аналогичный иск. Но в 2018 году в ходе проверки от этого же ведомства, нарушений не было выявлено.
В обоих случаях, при обнаружении нарушений, на предпринимательницу были составлены административные протоколы, штраф за нарушение составляет от 40 до 50 тысяч рублей.
Ранее Демченко владела ООО «Сантехторг», которая ныне недействительна. В этом году женщина заложила автомобиль в костромском банке, что может сигнализировать о том, что дела у бизнес-леди идут неважно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что лицензии на животных не оказалось и у экопарка «Тайга», который оштрафовали на 20 тысяч рублей за работу без лицензии. Нарушения также выявили специалисты управления Россельхознадзора в ходе проверки.