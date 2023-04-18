Миссия выполнена: тюменских мишек доставили в Тверскую область. Видео

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:49
Малыши, Ермак, Тайга и Лайма, провели в дороге более двух суток и преодолели около 3 тысяч километров пути.
По словам работников центра, перенесли дорогу медвежата хорошо. В настоящее время они привыкают к новому месту — скоро у них начнется период адаптации к жизни дикой природе. Им предстоит научиться самостоятельно добывать пищу. После обучения их вернут в Тюменскую область.
Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе введены карантинные ограничения в связи с вирусом бешенства. В одном из сел были обнаружены останки лисы, зараженной опасным вирусом.