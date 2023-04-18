Миссия выполнена: тюменских мишек доставили в Тверскую область. Видео

По словам работников центра, перенесли дорогу медвежата хорошо. В настоящее время они привыкают к новому месту — скоро у них начнется период адаптации к жизни дикой природе. Им предстоит научиться самостоятельно добывать пищу. После обучения их вернут в Тюменскую область.