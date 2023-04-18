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Миссия выполнена: тюменских мишек доставили в Тверскую область. Видео

18 апреля 2023, 07:44
Фото: Центр спасения медвежат-сирот

Миссия выполнена: тюменских мишек доставили в Тверскую область

Тюменских медвежат-сирот из Вагайского района успешно доставили в центр спасения медвежат-сирот, расположенный в Тверской области.
Сюжет
Тюмень

Малыши, Ермак, Тайга и Лайма, провели в дороге более двух суток и преодолели около 3 тысяч километров пути.

По словам работников центра, перенесли дорогу медвежата хорошо. В настоящее время они привыкают к новому месту — скоро у них начнется период адаптации к жизни дикой природе. Им предстоит научиться самостоятельно добывать пищу. После обучения их вернут в Тюменскую область.

Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе введены карантинные ограничения в связи с вирусом бешенства. В одном из сел были обнаружены останки лисы, зараженной опасным вирусом.

#Общество#Новости тюмени#Животные#Медведи#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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