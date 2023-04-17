Взорвался трансформатор: Заречный остался без света прошедшей ночью. Видео

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Комментарии жителей района появились сразу же: они жаловались, что у них выключили свет.
«2-й заречный микрорайон. Половина района сидит без света. В квартирах темно, холодильники тают, на улице темно, шлагбаум не работает», – сообщили о своих проблемах тюменцы.
На место аварии выезжали две машины пожарных, чтобы погасить последствия аварии. Без электричества жители провели 1,5 часа.
Ранее "Наш город" писал, что в Тюмени на улицах Н. Чаплина, Мололодежной и Депутатской отключились светофоры.