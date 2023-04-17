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Взорвался трансформатор: Заречный остался без света прошедшей ночью. Видео

17 апреля 2023, 03:43

Микрорайон Заречный остался без света прошедшей ночью. Видео

Микрорайон Заречный остался без света прошедшей ночью из-за взрыва трансформатора. Вспышка в районе улицы Газовиков попала на авторегистратор . Видео разместил в паблике «ЧС Тюмень» очевидец.
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Тюмень

Комментарии жителей района появились сразу же: они жаловались, что у них выключили свет.

 «2-й заречный микрорайон. Половина района сидит без света. В квартирах темно, холодильники тают, на улице темно, шлагбаум не работает», – сообщили о своих проблемах тюменцы.

На место аварии выезжали две машины пожарных, чтобы погасить последствия аварии. Без электричества жители провели 1,5 часа.

Ранее "Наш город" писал, что в Тюмени на улицах Н. Чаплина, Мололодежной и Депутатской отключились светофоры.

В Тюмени на улицах Н. Чаплина, Мололодежной и Депутатской отключились светофоры. Фото
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#Олеся Киреева#Взрыв#Электричество#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Авария#Тюменская область#Видео
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