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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Тюмени на улицах Н. Чаплина, Мололодежной и Депутатской отключились светофоры. Фото

27 марта 2023, 12:08
Фото: Скрин "Авто Тюмень - ДТП"
По данным подписчиков паблика «Авто Тюмень – ДТП», 27 марта около 16:00 на перекрёстке улиц Н. Чаплина и Рабочей отключился светофор. В сторону центра города возникла пробка в полкилометра.

По данным «Нашего города», с января 2022 года этот светофор отключался 4 раза. Всплеск ДТП был зафиксирован в июне прошлого года.

В ГИБДД «Нашему городу сообщили, что сегодня вечером отключились светофоры на Мололодежной – Депутатской, Чаплина – Молодежной, Чаплина – Рабочей, Рабочей – Колхозной. Это произошло из-за аварийного отключения электричества.

«Ориентировочное время аварийного отключения 1,5-2 часа», - отметили в ГИБДД.

 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Экономика#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД
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