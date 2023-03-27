В Тюмени на улицах Н. Чаплина, Мололодежной и Депутатской отключились светофоры. Фото

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По данным «Нашего города», с января 2022 года этот светофор отключался 4 раза. Всплеск ДТП был зафиксирован в июне прошлого года.
В ГИБДД «Нашему городу сообщили, что сегодня вечером отключились светофоры на Мололодежной – Депутатской, Чаплина – Молодежной, Чаплина – Рабочей, Рабочей – Колхозной. Это произошло из-за аварийного отключения электричества.
«Ориентировочное время аварийного отключения 1,5-2 часа», - отметили в ГИБДД.