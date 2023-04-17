Прошедшей ночью в Тюмени случился смертельный пожар. Видео

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Информация о происшествии поступила в 02.48. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огнем была охвачена вся площадь вагона: 30 квадратных метров.
На месте ликвидации пожара работали 7 человек личного состава ГУ МЧС России по ТО и 2 единицы техники. Огонь потушили, в настоящее время проводятся работы по разборке и проливке конструкций.
Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень произошёл ландшафтный пожар.