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Прошедшей ночью в Тюмени случился смертельный пожар. Видео

17 апреля 2023, 00:59
Фото: 1MI

В Тюмени загорелся вагон: два человека погибли

Пожар произошёл сегодня ночью в вагоне-бытовке по адресу Комарова, 57: в ходе ликвидации огня были найдены тела двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Информация о происшествии поступила в 02.48. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огнем была охвачена вся площадь вагона: 30 квадратных метров.

На месте ликвидации пожара работали 7 человек личного состава ГУ МЧС России по ТО и 2 единицы техники. Огонь потушили, в настоящее время проводятся работы по разборке и проливке конструкций.

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень произошёл ландшафтный пожар.

Видео: 1MI
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