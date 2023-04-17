Прошедшей ночью в Тюмени случился смертельный пожар. Видео

В Тюмени загорелся вагон: два человека погибли

Пожар произошёл сегодня ночью в вагоне-бытовке по адресу Комарова, 57: в ходе ликвидации огня были найдены тела двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.