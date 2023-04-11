На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничена скорость движения из-за пожара

Из-за тёплой и сухой погоды ситуация с пожарами обостряется. По данным СКАНЭКС, в Тюменской области серьёзных очагов возгорания не зафиксировано, но влажность воздуха постепенно снижается. До конца недели в Тюменской области усилится ветер, его порывы могут составить 14 метров в секунду. Это может поспособствовать распространению возгорания. По данным Гисметео, осадки в регионе ожидаются 13 и 14 числа. Далее до 26 апреля дождей не будет. В Тюмени уже сейчас установилась довольно тёплая и засушливая погода. В ближайшие две недели прогнозируется только до 1 мм осадков. Температура воздуха днём составит от + 4 до + 12 градусов, в ближайшие дни погода будет малооблачной.