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На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничена скорость движения из-за пожара

11 апреля 2023, 14:04
Фото: 1MI

Дорожники ограничили скорость на трассе Екатеринбург – Тюмень из-за пожара

На трассе Екатеринбург – Тюмень в районе обхода населенного пункта Белоярский (Свердловская область) произошел ландшафтный пожар. В связи с этим здесь ограничено движение транспортных средств, сообщает «Уралуправдор».
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Тюмень

В данный момент на дороге введено ограничение скорости до 50 километров в час. Видимость на трассе около 100 метров. Площадь пожара составляет 21 гектар, но его удалось локализовать. Для ликвидации возгорания привлечено 3 единицы спецтехники. По информации МЧС по Свердловской области, в регионе с начала пожароопасного сезона произошло 160 ландшафтных пожаров, площадь которых составила более 168 Га.

Из-за тёплой и сухой погоды ситуация с пожарами обостряется. По данным СКАНЭКС, в Тюменской области серьёзных очагов возгорания не зафиксировано, но влажность воздуха постепенно снижается. До конца недели в Тюменской области усилится ветер, его порывы могут составить 14 метров в секунду. Это может поспособствовать распространению возгорания. По данным Гисметео, осадки в регионе ожидаются 13 и 14 числа. Далее до 26 апреля дождей не будет. В Тюмени уже сейчас установилась довольно тёплая и засушливая погода. В ближайшие две недели прогнозируется только до 1 мм осадков. Температура воздуха днём составит от + 4 до + 12 градусов, в ближайшие дни погода будет малооблачной.

Сегодня днём «Наш город» сообщал, что трассу Екатеринбург — Тюмень окутал дым. На дороге снизилась видимость. А с 11 апреля тюменцы получают смс-сообщения о режиме повышенной готовности из-за пожаров. Рассылку делает единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Постановление о режиме повышенной готовности вступило в силу 10 апреля. В Тюменской области ввели обязательное патрулирование населенных пунктов и мониторинг опасных природных явлений. Специалисты отмечают, что  с начала апреля в Тюменской области произошло четыре лесных и один ландшафтный пожары. Возгорания были зафиксированы в Тюменском, Вагайском, Нижнетавдинском районах, в Тюменском заказнике, расположенном на границе со Свердловской областью.

Трассу Екатеринбург — Тюмень окутал дым из-за пожара. Видимость снижена до 100 метров
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#Александр Мязин#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень
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