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Тюменских медвежат-сирот везут в Тверскую область. Но скоро они вернутся обратно

16 апреля 2023, 10:53
Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Тюменских мишек из Вагайского района везут в центр спасения медвежат-сирот

Трое медвежат Ермак, Тайга и Лайма, спасенные на этой неделе в Вагайском районе, накануне отправились из Тюменской области в тверской центр спасения медвежат-сирот.
Сюжет
Тюмень

Малышей везут в центр на специальной машине в сопровождении специалистов правительства и Госохотдепартамента Тюменской области, рассказали «Нашему Городу» в центре спасения медвежат-сирот.

В ребцентре животные пройдут период адаптации к дикой природе и научатся самостоятельно добывать пищу. После того, как адаптационный период завершится, мишек вернут обратно в Тюменскую область.

Ранее «Наш Город» писал, что семья медвежат-сирот вышла к жителям села Дубровное в поисках еды. Тюменцы предположили, что их маму убили и малыши остались одни.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Медведи#Животные#Тюмень#Тюменская область
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