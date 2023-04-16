Тюменских медвежат-сирот везут в Тверскую область. Но скоро они вернутся обратно

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Малышей везут в центр на специальной машине в сопровождении специалистов правительства и Госохотдепартамента Тюменской области, рассказали «Нашему Городу» в центре спасения медвежат-сирот.
В ребцентре животные пройдут период адаптации к дикой природе и научатся самостоятельно добывать пищу. После того, как адаптационный период завершится, мишек вернут обратно в Тюменскую область.
Ранее «Наш Город» писал, что семья медвежат-сирот вышла к жителям села Дубровное в поисках еды. Тюменцы предположили, что их маму убили и малыши остались одни.