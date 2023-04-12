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В Вагайском районе к людям вышла плачущая семья медвежат

12 апреля 2023, 05:45
Фото: 1MI

В тюменском селе к людям вышла плачущая семья медвежат

В селе Дубровное Вагайского района к местным жителям вышла семья медвежат. Очевидцы предположили, что малыши голодны и пошли к человеку в поисках еды.
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Тюмень

«Вероятнее всего, маму-медведицу убили. Прикармливать мишек, конечно, нельзя. Сейчас для них нужно найти новый дом. Возможно, отправить в зоопарк», — отметили селяне.

В Тюменской области сезон охоты на бурого медведя открылся с 21 марта и продлится до 10 июня. С 15 апреля стартует охотничий сезон на пернатую дичь.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменский зоопитомник экзотических животных требуются волонтеры, которые будут гладить и вычесывать вычесывания кошек. В настоящее время на территории питомника проживает около 50 хвостатых.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Животные#Медведи#Тюмень#Тюменская область
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