nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Изображение материала

Тюменцу грозит до двух лет тюрьмы за парфюм

15 апреля 2023, 15:51
Фото: 1MI

Тюменец украл парфюмерию в сетевом магазине

Представители сетевого магазина обратились в полицию по поводу кражи парфюмерии на сумму свыше 2,5 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе расследования удалось установить личность гражданина, совершившего ограбление. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 39-летний тюменец.

Подозреваемый признался, что украл парфюмерию с целью продать товар и потратить деньги на личные нужды.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Его могут отправить в тюрьму на два года.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам отправляют сообщения о смертельных пробниках духов, но официально эту информацию опровергли.

 

Читайте также:
В тюменских чатах пересылают сообщения о «смертельных духах». Стоит ли им верить?
#Елена Чебоксарова#Парфюмерия#Ограбление#Кражи#Кражи из магазинов#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Особые полномочия»: в Тюмени составили рейтинг самых влиятельных персон региона
13 апреля 04:44
Ленинский суд закрыл заседание по обжалованию прекращения дела о пытках
Вчера, 07:54
Труд тюменских полицейских отмечен наградами городской Думы
Вчера, 10:31
«Твердый каблук»: в Тюменской области составили список самых влиятельных женщин
13 апреля 08:16
Новоселы Тюмени получат подарки на десятки миллионов рублей
Вчера, 08:44
«Мимо кассы»: кто из известных тюменцев не смог попасть в рейтинг влиятельных
13 апреля 10:12