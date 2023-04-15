Тюменцу грозит до двух лет тюрьмы за парфюм

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В ходе расследования удалось установить личность гражданина, совершившего ограбление. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 39-летний тюменец.
Подозреваемый признался, что украл парфюмерию с целью продать товар и потратить деньги на личные нужды.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Его могут отправить в тюрьму на два года.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцам отправляют сообщения о смертельных пробниках духов, но официально эту информацию опровергли.