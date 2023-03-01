В тюменских чатах пересылают сообщения о «смертельных духах». Стоит ли им верить?

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
«В настоящее время распространяются сообщения якобы об отравлении тюменцев пробниками духов. Данная информация не соответствует действительности», — сообщил «Нашему городу» глава пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Полиция призывает тюменцев не обращать внимание на подобные фейки.
Ранее «Наш город» отмечал, что на прошлой неделе в Тюмени распространялся фейк о воздушной тревоге. Сообщение прозвучало в эфире нескольких радиостанций.