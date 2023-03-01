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Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

В тюменских чатах пересылают сообщения о «смертельных духах». Стоит ли им верить?

1 марта 2023, 08:41
Фото: 1MI

Тюменцы пересылают фейковые сообщения о смертельных пробниках духов

В чатах нескольких регионов РФ распространяется информация о людях, которые предлагают понюхать пробники духов. Тот, кто соглашается, якобы получает отравление. В пресс-службе УМВД России по Тюменской отметили, что подобных случаев не информация является фейком.
«В настоящее время распространяются сообщения якобы об отравлении тюменцев пробниками духов. Данная информация не соответствует действительности», — сообщил «Нашему городу» глава пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Полиция призывает тюменцев не обращать внимание на подобные фейки.

Ранее «Наш город» отмечал, что на прошлой неделе в Тюмени распространялся фейк о воздушной тревоге. Сообщение прозвучало в эфире нескольких радиостанций.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Управление МВД России по ТО#Фейк#Работа#Погода
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