В тюменских чатах пересылают сообщения о «смертельных духах». Стоит ли им верить?

Тюменцы пересылают фейковые сообщения о смертельных пробниках духов

В чатах нескольких регионов РФ распространяется информация о людях, которые предлагают понюхать пробники духов. Тот, кто соглашается, якобы получает отравление. В пресс-службе УМВД России по Тюменской отметили, что подобных случаев не информация является фейком.