Многие тюменцы вышли на пенсию раньше срока

В пресс-службе ведомства рассказали, что досрочная пенсия назначается с учётом периодов, в которые входит трудовая деятельность на территории РФ и бывших союзных республики СССР до распада советского государства, получение пособия по обязательному соцстрахованию при временной нетрудостопособности, служба в армии, участие в СВО.