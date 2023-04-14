Многие тюменцы вышли на пенсию раньше срока

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В пресс-службе ведомства рассказали, что досрочная пенсия назначается с учётом периодов, в которые входит трудовая деятельность на территории РФ и бывших союзных республики СССР до распада советского государства, получение пособия по обязательному соцстрахованию при временной нетрудостопособности, служба в армии, участие в СВО.
При этом для добровольцев, оправившихся на Украину, данный период засчитывается в двойном размере.
Ранее «Наш город» писал, что получить информацию о своём трудовом стажем можно через портал «Госуслуги».