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Многие тюменцы вышли на пенсию раньше срока

14 апреля 2023, 07:45
Фото: 1MI

В Тюменской области свыше 100 местных жителей вышли на пенсию досрочно

В 2023 году вышли на пенсию досрочно в связи с длительным стажем работы вышел 101 тюменец, сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ.

В пресс-службе ведомства рассказали, что досрочная пенсия назначается с учётом  периодов, в которые входит трудовая деятельность на территории РФ и бывших союзных республики СССР до распада советского государства, получение пособия по обязательному соцстрахованию при временной нетрудостопособности, служба в армии, участие в СВО.

При этом для добровольцев, оправившихся на Украину, данный период засчитывается в двойном размере.

Ранее «Наш город» писал, что получить информацию о своём трудовом стажем можно через портал «Госуслуги».

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#Елена Чебоксарова#Трудовые пенсии#Стаж#Выплаты#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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