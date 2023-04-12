Тюменцы начали получать уведомления о будущей пенсии

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Такие письма пользователи, зарегистрированные на портале «Госуслуги», получают раз в три года. Сообщения предоставляют им возможность заранее оценить свои пенсионные права, уточняют в ведомстве.
Чтобы проверить сведения, отраженные на лицевом счёте, необходимо сформировать выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете портала, а при выявлении неточностей — подать заявление о корректировке данных касаемо трудовой деятельности.
Ранее «Наш город» писал, что в мае пенсии и социальные выплаты граждане получат 5, 19 и 23 числа.