Тюменцы начали получать уведомления о будущей пенсии

Более 6 тысяч жителей Тюменской области получили сообщения о пенсионных выплатах

Более 6 тысяч тюменцев получили уведомления на портале «Госуслуги» о будущей пенсии в этом году: сообщения поступают мужчинам, начиная с 45, и женщинам с 40 лет. Об этом рассказали в пресс-службе областного отделения Социального Фонда РФ.

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