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Тюменцы начали получать уведомления о будущей пенсии

12 апреля 2023, 07:39
Фото: 1MI

Более 6 тысяч жителей Тюменской области получили сообщения о пенсионных выплатах

Более 6 тысяч тюменцев получили уведомления на портале «Госуслуги» о будущей пенсии в этом году: сообщения поступают мужчинам, начиная с 45, и женщинам с 40 лет. Об этом рассказали в пресс-службе областного отделения Социального Фонда РФ.

Такие письма пользователи, зарегистрированные на портале «Госуслуги», получают раз в три года. Сообщения предоставляют им возможность заранее оценить свои пенсионные права, уточняют в ведомстве.

Чтобы проверить сведения, отраженные на лицевом счёте, необходимо сформировать выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете портала, а при выявлении неточностей — подать заявление о корректировке данных касаемо трудовой деятельности.

Ранее «Наш город» писал, что в мае пенсии и социальные выплаты граждане получат 5, 19 и 23 числа.

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#Трудовые пенсии#Выплаты#Социальные выплаты#Госуслуги#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Елена Чебоксарова#Касается каждого
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