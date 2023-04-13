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«Концентрация власти»: чиновники оказались влиятельнее силовиков и бизнесменов

13 апреля 2023, 06:10
Фото: 1MI

В Тюменской области чиновники оказались влиятельнее силовиков и бизнесменов

Топ-100 влиятельных людей Тюменской области более чем на 50% состоит из чиновников, вторую половину списка поделили правоохранители и бизнесмены, оставив общественникам лишь несколько позиций.
Сюжет
Тюмень

«Наш город» собрал коллегию из нескольких десятков экспертов, которые оценили влияние главных персон Тюменской области. По итогам исследования, чиновники заняли более половины рейтинга, отодвинув на второй план силовиков и бизнесменов.

Первая 10-ка ТОПа отражает основную тенденцию — на 6 чиновников пришлось 3 представителя силовых структур и всего 1 бизнесмен.

Возглавил рейтинг губернатор Тюменской области Александр Моор, подтянув к двух заместителей — Владимира Чейметова и Павла Белявского, которые заняли 5 и 6 места соответственно. Также в лидеры выбились Руслан Кухарук, глава городской администрации, Владимир Пискайкин, депутат облдумы и Андрей Артюхов, первый заместитель председателя облдумы, они заняли 4, 9 и 10 места.

Серебро и бронзу завоевали силовики — прокурор Тюменской области Владислав Московских и, следующий сразу после него, начальник УМВД России по Тюменской области — Леонид Коломиец. На 7 место попал Александр Кубляков, глава СУ Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

И единственным предпринимателем, попавшим в 10-ку стал бывших депутат областной Думы и глава «Мостострой-11» Николай Руссу, который в этом году расширил список регионов, где работает его организация и ее «дочки».

Топ-100 влиятельных людей Тюменской области 2022
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Какие еще предприниматели оказывают особое влияние на жизнь нашего региона, вы можете узнать в спецпроекте «Нашего города» — «ТОП-100 Влиятельных людей Тюменской области».

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