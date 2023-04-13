«Концентрация власти»: чиновники оказались влиятельнее силовиков и бизнесменов

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
«Наш город» собрал коллегию из нескольких десятков экспертов, которые оценили влияние главных персон Тюменской области. По итогам исследования, чиновники заняли более половины рейтинга, отодвинув на второй план силовиков и бизнесменов.
Первая 10-ка ТОПа отражает основную тенденцию — на 6 чиновников пришлось 3 представителя силовых структур и всего 1 бизнесмен.
Возглавил рейтинг губернатор Тюменской области Александр Моор, подтянув к двух заместителей — Владимира Чейметова и Павла Белявского, которые заняли 5 и 6 места соответственно. Также в лидеры выбились Руслан Кухарук, глава городской администрации, Владимир Пискайкин, депутат облдумы и Андрей Артюхов, первый заместитель председателя облдумы, они заняли 4, 9 и 10 места.
Серебро и бронзу завоевали силовики — прокурор Тюменской области Владислав Московских и, следующий сразу после него, начальник УМВД России по Тюменской области — Леонид Коломиец. На 7 место попал Александр Кубляков, глава СУ Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.
И единственным предпринимателем, попавшим в 10-ку стал бывших депутат областной Думы и глава «Мостострой-11» Николай Руссу, который в этом году расширил список регионов, где работает его организация и ее «дочки».
Какие еще предприниматели оказывают особое влияние на жизнь нашего региона, вы можете узнать в спецпроекте «Нашего города» — «ТОП-100 Влиятельных людей Тюменской области».