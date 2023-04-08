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В Тюмени за месяц квартиры подорожали на 400 тысяч рублей

8 апреля 2023, 10:09
Фото: 1MI

В Тюмени квартиры подорожали на 400 тысяч рублей

В Тюменской области подорожали квартиры на вторичном рынке. За период с января по февраль рост цен на недвижимость составил в среднем 400 тысяч рублей.
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Тюмень

По данным аналитиков «Метрика Недвижимость», средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла с 4 миллионов 177 тысяч рублей до 4 миллионов 618 тысяч рублей. При этом, самые дорогие «квадраты» продают в однокомнатном жилье (110 тысяч рублей).

Стоимость квадратного метра в двухкомнатных квартирах составляет 99 тысяч рублей, трехкомнатных — 86 тысяч, многокомнатных — 61 тысячу рублей за квадратный метр. Самые дорогие квартиры в районах «Тюменская слобода», «Звездный городок», Ново-Патрушево и Заречном микрорайоне. Цена за «квадрат» в «однушке» здесь колеблется от 121,4 тысяч до 136 тысяч рублей. Самое недорогое жилье можно найти в Метелево, районах Электрон и Дом обороны (стоимость квадратного метра от 36,4 тысяч до 69,7 тысяч рублей).

По словам аналитиков, высокие цены на малогабаритное жилье обусловлены повышенным спросом — доля продаж «однушек» составляет 55% от общего числа сделок. В то время как доля продаж трехкомнатных и многокомнатных квартир не превышает 3-13%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в январе 2023 года средний размер заработной платы составил около 60 тысяч рублей. В декабре средний заработок тюменцев достигал 65 тысяч рублей.

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