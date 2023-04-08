В Тюмени за месяц квартиры подорожали на 400 тысяч рублей

Стоимость квадратного метра в двухкомнатных квартирах составляет 99 тысяч рублей, трехкомнатных — 86 тысяч, многокомнатных — 61 тысячу рублей за квадратный метр. Самые дорогие квартиры в районах «Тюменская слобода», «Звездный городок», Ново-Патрушево и Заречном микрорайоне. Цена за «квадрат» в «однушке» здесь колеблется от 121,4 тысяч до 136 тысяч рублей. Самое недорогое жилье можно найти в Метелево, районах Электрон и Дом обороны (стоимость квадратного метра от 36,4 тысяч до 69,7 тысяч рублей).