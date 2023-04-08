В Тюмени зубному технику готовы платить 300 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В приглашении на работу указано, что от будущего сотрудника требуется опыт работы не менее трех лет, профильное образование, умение работать с современными технологиями. Работодатель обещает стабильную выплату заработной платы два раза в месяц, предоставление медицинской страховки, униформы, для иногородних — жилья для проживания.
Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени приглашают на работу в Объединенные Арабские Эмираты в компанию по управлению недвижимостью. Будущему сотруднику предоставят служебное жилье. Заработная плата — тысяча долларов в месяц.