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В Тюмени зубному технику готовы платить 300 тысяч рублей в месяц

8 апреля 2023, 04:14
Фото: 1MI

В Тюмени ищут зубного техника на зарплату 300 тысяч рублей

В Тюмени ищут зубного техника-керамиста в федеральную сеть стоматологических клиник на заработную плату 300 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на площадке Авито.
Сюжет
Тюмень

В приглашении на работу указано, что от будущего сотрудника требуется опыт работы не менее трех лет, профильное образование, умение работать с современными технологиями. Работодатель обещает стабильную выплату заработной платы два раза в месяц, предоставление медицинской страховки, униформы, для иногородних — жилья для проживания.

Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени приглашают на работу в Объединенные Арабские Эмираты в компанию по управлению недвижимостью. Будущему сотруднику предоставят служебное жилье. Заработная плата — тысяча долларов в месяц.

 

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