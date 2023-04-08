В Тюмени зубному технику готовы платить 300 тысяч рублей в месяц

В приглашении на работу указано, что от будущего сотрудника требуется опыт работы не менее трех лет, профильное образование, умение работать с современными технологиями. Работодатель обещает стабильную выплату заработной платы два раза в месяц, предоставление медицинской страховки, униформы, для иногородних — жилья для проживания.