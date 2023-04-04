В Тюмени уже сутки родственники и полиция ищут пожилую женщину. Фото

Её рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза голубые. Была одета в чёрное пальто, кожаные сапоги, коричневый берет. В руке была чёрная сумка. Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.