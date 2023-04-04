nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Изображение материала

В Тюмени уже сутки родственники и полиция ищут пожилую женщину. Фото

4 апреля 2023, 11:59
Фото: ЛизаАлерт

Родственники и волонтеры сутки ищут 72-летнюю тюменку

В областной столице с 3 апреля идут поиски 72-летней Фомичевой Людмилы Евгеньевны. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», женщина ушла из дома и не вернулась.

Её рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза голубые. Была одета в чёрное пальто, кожаные сапоги, коричневый берет. В руке была чёрная сумка. Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

В конце марта «Наш город» сообщал, что в областной столице разыскивают 70-летнего дедушку. Утром 30 марта он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении, на данный момент розыск продолжается.

Читайте также:
В Тюмени разыскивают 70-летнего дедушку. Фото
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Розыск#Поиск#Поиск человека#Поиск очевидцев#Происшествия
Подпишитесь
Мечтаете о комфортной жизни в загородном доме? Не пропустите выставку «Загород Экспо»
Сегодня, 03:46
Магистранты Передовой инженерной школы ТюмГУ защитили индивидуальные проекты
Сегодня, 11:44
В Тюмени банкротят компании экс-директора самого крупного налогового должника области
Сегодня, 09:06
«Она меня вынудила это сделать»: Руслана Гасанова приговорили к 1,6 годам «строгача»
Сегодня, 11:42
Тюмень готовится к 1 мая и Дню Победы. Запланированы уличные мероприятия и салют
Вчера, 14:37
Тюмень — в тройке городов-лидеров по качеству среды
Сегодня, 05:02