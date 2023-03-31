В Тюмени разыскивают 70-летнего дедушку. Фото

Его рост 165 сантиметров, мужчина среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза светло-карие. В момент исчезновения был одет в коричневую куртку с капюшоном, черные утепленные штаны, полусапоги со шнурками. У него с собой была черная сумка.