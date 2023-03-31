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В Тюмени разыскивают 70-летнего дедушку. Фото

31 марта 2023, 12:11
Фото: ТюменьРегионаСпас

Волонтеры Тюмени ищут пропавшего 70-летнего дедушку. Фото

По данным «ТюменьРегионСпас», в областной столице ищут Казаковцева Павла Александровича, мужчине 70 лет. Утром 30 марта он вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

Его рост 165 сантиметров, мужчина среднего телосложения, волосы черные с проседью, глаза светло-карие. В момент исчезновения был одет в коричневую куртку с капюшоном, черные утепленные штаны, полусапоги со шнурками. У него с собой была черная сумка.

Если вы его видели, позвоните по телефону 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени прекращены поиски пропавшей неделю назад 30-летней женщины. С ней все в порядке, других подробностей инцидента не сообщается. 

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пропал человек#Розыск#Дороги#Работа#Волонтеры#Александр Мязин
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