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В Тюменской области в лесах проснулись змеи. Фото

3 апреля 2023, 07:14
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

В тюменских лесах проснулись змеи

В тюменских лесах проснулись после зимней спячки змеи. Гадюку, ползущую по еще не растаявшему снегу, заметил один из жителей Тобольска.
Сюжет
Тюмень
«Сегодня был в лесу. Встретил змею», — сообщил тоболяк в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

В минувшем году первый укус змеи была зарегистрирован в начале мае в поселке Мияссы. Жертвой гадюки тогда стал 15-летний подросток. Ребенку пришлось провести более недели в больнице под наблюдением медиков.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зафиксированы первые случаи присасывания клещей. Жертвами лесных кровососов уже стали четыре жителя тюменского региона.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Змеи#Гадюки#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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