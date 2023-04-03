В Тюменской области в лесах проснулись змеи. Фото

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
«Сегодня был в лесу. Встретил змею», — сообщил тоболяк в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].
В минувшем году первый укус змеи была зарегистрирован в начале мае в поселке Мияссы. Жертвой гадюки тогда стал 15-летний подросток. Ребенку пришлось провести более недели в больнице под наблюдением медиков.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зафиксированы первые случаи присасывания клещей. Жертвами лесных кровососов уже стали четыре жителя тюменского региона.