«Присасывающиеся отморозки»: на тюменцев нападают опасные членистоногие

Жителей Тюменской области уже 4 раза укусили клещи

Несмотря на то, что погода в регионе пока скупа на теплые дни, клещи уже выползли из зимней спячки и начали атаковать тюменцев, которые еще не готовы к встрече с неприятным членистоногим. Уже 4 жителя области пострадали от укусов этих насекомых.

Сюжет Больница