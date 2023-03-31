«Присасывающиеся отморозки»: на тюменцев нападают опасные членистоногие

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В департаменте здравоохранения «Нашему городу» сообщили, что в этом году было зарегистрировано уже 4 случая присасывания клещей. Пострадавшие обращались в инфекционную больницу, где врачи оказали им необходимую помощь.
Врачи не рекомендуют вытаскивать клеща самостоятельно, в случае обнаружения насекомого стоит сразу обратиться к специалистам. Клеща можно поймать даже в городе, а потому осматривать себя нужно регулярно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы сообщают о клещах в «Гилёвской роще». В паблике «Типичная Тюмень», граждан призывают быть бдительными, осматривать одежду и домашних животных.