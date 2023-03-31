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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

«Присасывающиеся отморозки»: на тюменцев нападают опасные членистоногие

31 марта 2023, 09:22
Фото: 1MI

Жителей Тюменской области уже 4 раза укусили клещи

Несмотря на то, что погода в регионе пока скупа на теплые дни, клещи уже выползли из зимней спячки и начали атаковать тюменцев, которые еще не готовы к встрече с неприятным членистоногим. Уже 4 жителя области пострадали от укусов этих насекомых.

В департаменте здравоохранения «Нашему городу» сообщили, что в этом году было зарегистрировано уже 4 случая присасывания клещей. Пострадавшие обращались в инфекционную больницу, где врачи оказали им необходимую помощь.

Врачи не рекомендуют вытаскивать клеща самостоятельно, в случае обнаружения насекомого стоит сразу обратиться к специалистам. Клеща можно поймать даже в городе, а потому осматривать себя нужно регулярно.

Клещ крадется
Фото: 1MI

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы сообщают о клещах в «Гилёвской роще». В паблике «Типичная Тюмень», граждан призывают быть бдительными, осматривать одежду и домашних животных.

#Алиса Вернер#Клещи#Клещевой энцефалит#Больница
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