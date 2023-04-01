nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Тюменцы стали чаще брать ипотеку

1 апреля 2023, 11:25
Фото: 1MI

В Тюменской области за два месяца зарегистрировали 13,9 тысячи ипотечных сделок

Около 14 тысяч ипотечных сделок зарегистрировало управление Росреестра по Тюменской области за первый два месяца этого года.
Сюжет
Тюмень

Число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве составило более трех тысяч, зарегистрированных прав на объекты недвижимости жилого назначения — около 22 тысяч.

В целом за январь–февраль 2023 года было принято 178,9 тысяч решений об осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав. Это выше аналогичного показателя 2022 года на 32,8%.

Между тем, в Тюмени за год стоимость жилья в новостройках подорожала на 6,5%, за первый квартал 2023 года цена за квадратный метр выросла на 2,9% — до 117,5 тысяч рублей.

По России в среднем, по данным аналитиков «Мир квартир», стоимость недвижимости в новостройках за год, с марта 2022 года, выросла на 7,7%. Более всего, от 19% до 28%, цены на «квадрат» увеличились в Краснодаре, Владикавказе, Тольятти,Махачкале и Новокузнецке. Подешевело жилье Сочи, Твери, Калининграде и Севастополе — от 2,6% до 16,4%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год средняя стоимость загородных участков выросла до 1,7 миллионов рублей. Годом ранее дачные участки стоили дешевле на 200 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ипотека#Росреестр#Сделки#Сделки с недвижимостью#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Я хочу нормально пожить на старости лет!»: на Судостроителей отменили КРТ
Сегодня, 10:03
В Тюмени запретили продажу алкоголя на последний звонок и в другие праздники
31 марта 11:59
В Тюмени снесут более 60 домов
31 марта 07:17
В Тюмени на следующей неделе потеплеет до +15
Сегодня, 03:37
«Да будет светофор»: городская администрация отреагировала на жалобы жителей
31 марта 12:15
«Присасывающиеся отморозки»: на тюменцев нападают опасные членистоногие
31 марта 09:22