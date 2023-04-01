Тюменцы стали чаще брать ипотеку

По России в среднем, по данным аналитиков «Мир квартир», стоимость недвижимости в новостройках за год, с марта 2022 года, выросла на 7,7%. Более всего, от 19% до 28%, цены на «квадрат» увеличились в Краснодаре, Владикавказе, Тольятти,Махачкале и Новокузнецке. Подешевело жилье Сочи, Твери, Калининграде и Севастополе — от 2,6% до 16,4%.