Тюменцы стали чаще брать ипотеку

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве составило более трех тысяч, зарегистрированных прав на объекты недвижимости жилого назначения — около 22 тысяч.
В целом за январь–февраль 2023 года было принято 178,9 тысяч решений об осуществлении кадастрового учета и (или) регистрации прав. Это выше аналогичного показателя 2022 года на 32,8%.
Между тем, в Тюмени за год стоимость жилья в новостройках подорожала на 6,5%, за первый квартал 2023 года цена за квадратный метр выросла на 2,9% — до 117,5 тысяч рублей.
По России в среднем, по данным аналитиков «Мир квартир», стоимость недвижимости в новостройках за год, с марта 2022 года, выросла на 7,7%. Более всего, от 19% до 28%, цены на «квадрат» увеличились в Краснодаре, Владикавказе, Тольятти,Махачкале и Новокузнецке. Подешевело жилье Сочи, Твери, Калининграде и Севастополе — от 2,6% до 16,4%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год средняя стоимость загородных участков выросла до 1,7 миллионов рублей. Годом ранее дачные участки стоили дешевле на 200 тысяч рублей.